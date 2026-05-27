Saobraćajka u BiH: Obustavljen saobraćaj na granici sa Hrvatskom

Splitska policija saopštila je jutros, 27. maja, da je zatvoren granični prelaz Aržano.

"Obavještavamo vas da je na graničnom prelazu Aržano trenutačno obustavljen saobraćaj zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine, neposredno s druge strane graničnog prelaza", naveli su iz policije.

Aržano je naselje u opštini Cista Provo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.