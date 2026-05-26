Jeziva nesreća kod Modriče: Jedna osoba poginula!

Autor:ATV
Komentari:1
U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko 14.45 časova u Skugriću kod Modriče jedna osoba je poginula.
Prema informacijama do kojih je Radio Modriča došla, dvije osobe su zadobile teže tjelesne povrede.
Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Modriča zbrinula je povrijeđene, od kojih je jedna osoba uspješno reanimirana. Drugo osoba je, iako sa takođe teškim povredama u nešto stabilnijem stanju.
Oba povrijeđena lica nakon zbrinjavanja povreda u Hitnoj pomoći prevezena su u Bolnicu u Doboju na dalje liječenje.
Uzrok nesreće će biti poznat nakon obavljenog uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
29 min0
Srbija
33 min0
Banja Luka
1 h0
Hronika
1 h2
Hronika
1 h2
Hronika
2 h0
Hronika
3 h3
Hronika
5 h2
Najnovije
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Trenutno na programu