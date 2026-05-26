Slavlje može da počne: Borac savladao Posušje za kraj šampionske sezone!

26.05.2026 19:58

Ranije zakazano slavlje može da počne u Banjaluci. Borac je u posljednjem kolu Wwin lige savladao Posušje rezultatom 2:0 i tako na najbolji način okončao šampionsku sezonu.

U utakmici koja nije imala rezultatski značaj za crveno plave, strijelci za Banjalučane su bili Paskval u 82. i Juričić 90. minutu.

Borac poslao Posušje u drugu ligu, Sloga izborila opstanak!

Dok je Sloga u Doboju ranim golom osigurala pobjedu protiv Rudara (1:0), Posušje je odolijevalo u Banjoj Luci sve do 82. minute. Tada je jedan prekid srušio snove gostiju i poslao Posušje u niži rang takmičenja.

Slogi je trebala pobjeda uz kiks rivala, dok je Posušje znalo da ih i bod na proslavi titule banjalučkog Borca ostavlja u društvu najboljih.

Utakmica na stadionu Luke u Doboju riješena je već u 7. minuti sjajnim pogotkom Tonija Jovića. Nakon toga, Sloga je igrala izuzetno oprezno i pametno. Znali su da su svoj dio posla odradili, mirno su čuvali prednost od 1:0 i osluškivali vijesti iz Banjaluke, nadajući se čudu koje im je trebalo za opstanak.

Utakmica u Banjaluci je počela sa šest minuta zakašnjenja zbog dodjele priznanja igračima Borca za osvojenu titulu prvaka.

Gosti su dugo čuvali rezultat koji im je garantovao opstanak. Iako je Borac dominirao u posjedu, Posušje je imalo svoje šanse. Najbolju je u 39. minuti propustio Kreković kada je glavom šutirao preko gola sa sedam metara, a prijetili su i preko Kukavice i Mulata.

S druge strane, golman Posušja Šubarić briljirao je na golu, posebno u 74. minuti kada je fantastičnom intervencijom spasio svoj tim.

Trenutak odluke desio se u 82. minuti. Borac je stezao obruč, a nakon jednog kornera Paskval je zatresao mrežu Posušja za 1:0. Gol je izazvao lavinu protesta gostujućih igrača i klupe, koji su smatrali da je korneru prethodila opasna igra Ogrineca, ali odluka je ostala na snazi.

Konačnih 2:0 postavio je Juričić golom glavom u 89. minuti.

Sloga je pobjedom od 1:0 nad Rudarom uhvatila "slamku spasa" i osigurala opstanak zahvaljujući boljem međusobnom omjeru od Posušja, iako su oba tima sezonu okončala sa po 34 boda.

S druge strane, slom u samom finišu utakmice protiv novog šampiona koštao je Posušje prvoligaškog statusa, te će se ovaj klub, zajedno sa Rudarom, naredne sezone takmičiti u nižem rangu.

