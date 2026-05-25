Očajan finiš sezone: Milan nakon fijaska "otjerao" sve

Vodstvo Milana danas je zvanično uručilo otkaze treneru Masimilijanu Alegriju, generalnom direktoru Đorđu Furlaniju, sportskom direktoru Igliju Tareu i tehničkom direktoru Žofriju Monkadi, nakon rezultatske katastrofe i očajnog finiša Serije A u kojoj Rosoneri nisu uspjeli izboriti Ligu šampiona.

Kako su naveli iz kluba, čelnici Milana su imali cilj povratak u Ligu šampiona i uspostavljanje temelja za dosljedno pobjeđivanje u samom vrhu Serije A.

„Tokom većeg dijela ove sezone bili smo na jednoj od prve dvije pozicije u Seriji A, s realnom šansom da se borimo za Skudeto. Sama završnica bila je potpuno nespojiva s dotadašnjim igrama, a sinoćnji razočaravajući poraz u posljednjoj utakmici pretvorio je sezonu u nedvosmislen neuspjeh“, navode iz Milana i dodaju:

„Sada je vrijeme za promjene i sveobuhvatnu reorganizaciju fudbalskih operacija. Odlukom koja stupa na snagu odmah, rastajemo se s generalnim direktorom Đorđem Furlanijem, sportskim direktorom Iglijem Tareom, glavnim trenerom Masimilijanom Alegrijem i tehničkim direktorom Žofrijem Monkadom. Zahvaljujemo se svakome od njih na njihovom napornom radu i posvećenosti AC Milanu tokom njihovih mandata“.

Istakli su da će nova imena na pozicijama koje su od danas upražnjene biti objavljena u dogledno vrijeme.

Podsjećamo, Milan je završio kao peti nakon što su sinoć na San Siru poraženi od Kaljarija rezultatom 2:1.