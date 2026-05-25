Počela rehabilitacija kritičnih dijelova puta Bileća Berkovići

Miris vrelog asfalta opet se osjeti u hercegovačkom kršu. Počela je rehabilitacija kritičnih dijelova puta Bileća Berkovići. Sređuju se četiri kilometra.

"Sa današnjim danom završavamo tzv. sloj izravnanja, u toku ove sedmice očekujemo saglasnost ministarstva da bi sljedeće sedmice zatvorili saobraćaj i krenuli sa završnim slojem i računamo da ćemo do 10 juna završiti kompletne radove", rekao je Milovan Samardžić, Nevesinje putevi.

Svaki kilometar novog asfalta znači, kažu prvi ljudi opština Bileća i Berkovići.

"Nakon zapostavljenosti ove saobraćajnice ona dobija značaj koji zaslužuje. Što se tiče Berkovića ovo je najvažnija regionalna saobraćajnica", kaže Bojan Samardžić, načelnik Berkovića.

"Svaki metar asfalta znači za sve segmente života u jednom društvu pogotovo ovaj dio gdje je ova magistrala prometna", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Bileće.

Prošle godine je urađeno nešto više od 4 kilometra puta od Berkovića ka Stocu što je koštalo oko milion maraka. Danas je na vreo asfalt stao i prvi čovjek Puteva Srpske i sabrao uložene milione.

"Vrijednost investicije je 1.050.000 maraka na ovoj dionici izvođač radova su Nevesinje putevi. Radi se o najugroženijoj dionici puta od Stoca preko Berkovića do Bileće, razmatramo i dionicu između Berkovića i HE Dabar", rekao je Miodrag Janković, direktor Puteva Republike Srpske.

Janković još najavljuje da će prva faza trebinjske obilaznice biti završena do kraja ove godine. Ima dobre vijesti i za prevoj Žegulja.

"Treća traka, dužina oko osam kilometara za 15 dana ćemo raspisati tender za izbor izvođača, tenderska procedura i nabavka traju oko mjesec dana, nadam se da neće biti žalbi kako bi za dva mjeseca uveli izvođača u posao", rekao je Miodrag Janković, direktor Puteva Republike Srpske.

Bilo je tu posla oko projektno planske dokumentacije a sredstva od oko 6 miliona su već obezbijeđena kazao je Janković.

Osim oko Berkovića i preko Žegulje novog asfalta bi moglo biti na još jednoj kritičnoj dionici. Za 15 dana biće raspisan tender za rehabilitaciju puta Trebinje Bileća. Ti radovi bi mogli početi ovoga ljeta.