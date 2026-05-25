Janković: Za desetak dana stari most u Gradišci za vozila do 3,5 tona

Direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković rekao je da će vjerovatno za desetak dana preko starog mosta u Gradišci biti pušten putnički saobraćaj za vozila do 3,5 tona.

Janković je rekao novinarima da su istog dana kada je na nadvožnjaku kojim se pristupa mostu oštećen dio pješačke staze i ograde, naredili izvođaču dvadesetčetvoročasovni rad kako bi stanje bilo sanirano i saobraćaj omogućen.

On je istakao da će, dok ne urade ozbiljniju rekonstrukciju graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, osim putničkog, eventualno razmotriti i puštanje autobuskog saobraćaja.

Janković je napomenuo da je finansiranje održavanja u skladu sa sporazumom Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara i nadležnog ministarstva u Hrvatskoj, a sva sredstva za održavanje tog mosta trebalo je da izdvoji Ministarstvo transporta i komunikacija.

"Tri puta su donosili odluku da će nam dodijeliti sredstva, nažalost, mizernih 24.000 KM, iako je bila procjena 1,5 miliona ili 1,6 miliona KM, koliko je potrebno da se uradi rekonstrukcija. Do danas nam nisu doznačili nijednu KM, iako su bili dužni u skladu sa sporazumom", rekao je Janković.

On je naveo da će "Putevi" obezbijediti vlastita sredstva zajedno sa Vladom Republike Srpske.

"Naložili smo da se izvrši probno ispitivanje kako bi dobili odgovor koja je nosivost tog nadvožnjaka i nadvožnjaka neposredno prije njega kako bi mogli saobraćaj da pustimo u punom kapacitetu", izjavio je Janković novinarima u mjestu Bijeljani, između Bileće i Berkovića, gd‌je je u toku rekonstrukcija regionalnog puta.

On je dodao da su dobili preliminarne rezultate ispitivanja, prenosi Srna.