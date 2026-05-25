Logo
Large banner

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

Autor:

ATV
25.05.2026 16:02

Komentari:

0
Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal objavio nove informacije o pregovorima s Iranom, ali je fokus bio na drugim zemljama u regionu Bliskog istoka.

Konkretno, Tramp je najavio da će u sklopu dogovora o okončanju rata s Iranom tražiti od zemalja u regionu da se pridruže Abrahamskim sporazumima, odnosno da normalizuju odnose s Izraelom.

Spomenuo je da će to biti „minimum“ koji očekuje od Saudijske Arabije, Katara, Pakistana, Turske, Egipta i Jordana, kao i od Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su već potpisali sporazum s Izraelom u septembru 2020. godine.

„Moguće je da jedna ili dvije zemlje imaju razlog da to ne učine, i to će biti prihvaćeno, ali većina bi trebalo da bude spremna, voljna i sposobna da ovaj sporazum s Iranom učini mnogo više istorijskim događajem nego što bi inače bio“, rekao je američki predsjednik.

Dodao je i da su se Abrahamski sporazumi pokazali kao „odlična odluka“ zemalja koje su ih već potpisale, a to su UAE, Bahrein, Maroko, Sudan i Kazahstan. Takođe, rekao je da nijedna od ovih zemalja nije tražila izlazak iz ovih sporazuma.

„Razlog za to je što su Abrahamski sporazumi bili odlični za njih, a biće još bolji za sve i donijeće istinsku moć, snagu i mir na Bliski istok prvi put u 5.000 godina. To će biti dokument koji će biti poštovan kao nijedan drugi koji je ikada potpisan, bilo gdje u svijetu. Njegov nivo važnosti i prestiža biće bez premca“, rekao je Tramp.

Prve zemlje koje bi se trebale, prema Trampovim riječima, pridružiti Abrahamskim sporazumima su Katar i Saudijska Arabija, a Tramp je najavio i da će odbijanje potpisa pokazati „lošu namjeru“. Ponovo je sugerisao da ovaj sporazum treba da potpiše i Iran.

„U razgovoru s brojnim velikim liderima pomenutim gore, oni bi bili počastvovani da, čim naš dokument bude potpisan, Islamska Republika Iran postane dio Abrahamskih sporazuma“, dodao je.

Na kraju poruke je Tramp rekao da zahtijeva potpis Abrahamskih sporazuma od zemalja koje je naveo, a za Iran je naveo da će to biti „čast za njih“ ako budu dio Abrahamskih sporazuma.

„Bliski istok bio bi ujedinjen, moćan i ekonomski snažan kao možda nijedan drugi region bilo gdje u svijetu! Ovim putem tražim od svojih predstavnika da započnu i uspješno završe proces uključivanja ovih zemalja u već istorijske Abrahamske sporazume“, dodao je Donald Tramp.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Izrael

Bliski istok

Turska

Katar

Iran

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Šta bi mogao da sadrži memorandum Irana i SAD

3 h

0
Могући споразум оборио цијене нафте

Ekonomija

Mogući sporazum oborio cijene nafte

5 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Svijet

Tramp o pregovorima sa Iranom: Moj dogovor će biti pošten

8 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже у Бијелу кућу у петак, 22. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Blokada Irana na snazi dok se ne postigne sporazum

23 h

0

Više iz rubrike

Трчање

Svijet

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

42 min

0
Одговор за студентски дом: Русија покреће систематске нападе

Svijet

Odgovor za studentski dom: Rusija pokreće sistematske napade

50 min

0
Сурфовање

Svijet

Nepoznato morsko stvorenje napalo fotografa na takmičenju u surfanju

1 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Uzvratni napadi na Kijev će se nastaviti

2 h

0

  • Najnovije

16

39

Potpisan memorandum o dokumentovanju stradanja Srba

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner