Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal objavio nove informacije o pregovorima s Iranom, ali je fokus bio na drugim zemljama u regionu Bliskog istoka.

Konkretno, Tramp je najavio da će u sklopu dogovora o okončanju rata s Iranom tražiti od zemalja u regionu da se pridruže Abrahamskim sporazumima, odnosno da normalizuju odnose s Izraelom.

Spomenuo je da će to biti „minimum“ koji očekuje od Saudijske Arabije, Katara, Pakistana, Turske, Egipta i Jordana, kao i od Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su već potpisali sporazum s Izraelom u septembru 2020. godine.

„Moguće je da jedna ili dvije zemlje imaju razlog da to ne učine, i to će biti prihvaćeno, ali većina bi trebalo da bude spremna, voljna i sposobna da ovaj sporazum s Iranom učini mnogo više istorijskim događajem nego što bi inače bio“, rekao je američki predsjednik.

Dodao je i da su se Abrahamski sporazumi pokazali kao „odlična odluka“ zemalja koje su ih već potpisale, a to su UAE, Bahrein, Maroko, Sudan i Kazahstan. Takođe, rekao je da nijedna od ovih zemalja nije tražila izlazak iz ovih sporazuma.

„Razlog za to je što su Abrahamski sporazumi bili odlični za njih, a biće još bolji za sve i donijeće istinsku moć, snagu i mir na Bliski istok prvi put u 5.000 godina. To će biti dokument koji će biti poštovan kao nijedan drugi koji je ikada potpisan, bilo gdje u svijetu. Njegov nivo važnosti i prestiža biće bez premca“, rekao je Tramp.

Prve zemlje koje bi se trebale, prema Trampovim riječima, pridružiti Abrahamskim sporazumima su Katar i Saudijska Arabija, a Tramp je najavio i da će odbijanje potpisa pokazati „lošu namjeru“. Ponovo je sugerisao da ovaj sporazum treba da potpiše i Iran.

„U razgovoru s brojnim velikim liderima pomenutim gore, oni bi bili počastvovani da, čim naš dokument bude potpisan, Islamska Republika Iran postane dio Abrahamskih sporazuma“, dodao je.

Na kraju poruke je Tramp rekao da zahtijeva potpis Abrahamskih sporazuma od zemalja koje je naveo, a za Iran je naveo da će to biti „čast za njih“ ako budu dio Abrahamskih sporazuma.

„Bliski istok bio bi ujedinjen, moćan i ekonomski snažan kao možda nijedan drugi region bilo gdje u svijetu! Ovim putem tražim od svojih predstavnika da započnu i uspješno završe proces uključivanja ovih zemalja u već istorijske Abrahamske sporazume“, dodao je Donald Tramp.