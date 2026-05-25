Odgovor za studentski dom: Rusija pokreće sistematske napade

Autor:ATV
Komentari:0
Rusija pokreće dosljedne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ovo uključuje konkretne lokacije gdje se bespilotne letjelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu, a koristi ih kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdijevanje komponentama, obezbjeđivanje obavještajnih podataka i ciljanje, ističe se u saopštenju.
Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mjesta, naglašava Ministarstvo.
Napad ukrajinskih Oružanih snaga na studentski dom u Starobeljsku „bio je posljednja kap koja je prelila čašu“, poručilo je Ministarstvo.
Spoljnopolitički resor upozorio je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
16
39
16
35
16
18
16
12
16
02
Trenutno na programu