Nepoznato morsko stvorenje napalo fotografa na takmičenju u surfanju

Posljednji dan takmičenja Svjetske lige surfovanja (VSL) u Raglanu, na Novom Zelandu, prekinut je nakon što je fotografa u vodi napalo morsko stvorenje, za koje organizatori sumnjaju da je ajkula ili morski lav. Incident se dogodio jutros tokom muškog polufinala, javlja BBC .

Napad se dogodio dok su se brazilski surferi Jago Dora i Italo Fereira takmičili u polufinalnoj trci. Odmah je izdata „crvena uzbuna“, događaj je prekinut, a medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.

Fotograf je dobro, ali nije poznato šta ga je napalo

Renato Hikel, potpredsjednik takmičenja VSL-a, rekao je da je fotograf, Australijanac Ed Sloun, zadobio „manje ubodne rane“ i da je prebačen u bolnicu.

„Oglašavamo crveni alarm kada morsko stvorenje napadne surfera ili fotografa. Ovog puta žrtva je bio naš dragi fotograf u vodi i, hvala Bogu, dobro je raspoložen. S obzirom na to šta se dogodilo, dobro je“, rekao je Hikel. „U ovom trenutku nismo sigurni da li je u pitanju bila ajkula ili morski lav. Ljekar koji je bio na licu mjesta i pružio pomoć skloniji je vjerovanju da je u pitanju bio morski lav nego pas. Bez obzira na to, bilo je veoma strašno. Italo i Jago su bili vidljivo potreseni prskanjem i samim incidentom, što je bio još jedan razlog za zaustavljanje“, dodao je.

Oglasio se i napadnuti fotograf

Sloun se zahvalio medicinskom timu VSL i vodenoj patroli na njihovoj „hitnoj pomoći“ u saopštenju koje je objavila liga. „Dobro sam, imam rane od ugriza na lijevom stopalu i dobio sam medicinsku pomoć“, rekao je. „Volim ovo mjesto i jedva čekam da gledam epski posljednji dan. Želim svima sjajan finale takmičenja“, dodao je.

Događaj je nastavljen nakon pauze od nekoliko sati, uz dodatne mjere bezbjednosti, uključujući više vodenih skutera i dron za praćenje vode. Još uvijek nije poznato šta je tačno ugrizlo Slouna.

