Logo
Large banner

Surfera napao morski pas, sve snimile kamere: "Mislio sam da je ovo kraj"

12.11.2025

15:34

Komentari:

0
Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"
Foto: Youtube/ Planeta Singular/screenshot

Surfer Andy McDonald za dlaku je izbjegao smrt nakon napada velikog bijelog morskog psa u blizini Margaret Rivera u Zapadnoj Australiji početkom sedmice

Napao ga morski pas, on: Sutra idem ponovno

McDonald je ispričao da je tokom vožnje na dasci iznenada ugledao morskog psa koji mu se približavao. “U tom trenutku sam pomislio: ovo je kraj mog života”, rekao je, nakon čega je morski pas ugrizao dasku i povukao ga u vodu. Počeo je udarati i boriti se protiv životinje nogama, pokušavajući je otjerati. Sve je snimila i surferska kamera postavljena na obali, prenosi BBC.

Morski pas se zatim povukao i zaronio dublje u more, ostavivši McDonalda gotovo nepovrijeđenog . Iako je daska potpuno uništena, to ga nije spriječilo da se brzo vrati svom hobiju.

“Već sam kupio novu dasku. Sutra se opet vraćam u vodu,” rekao je McDonalda s osmijehom.

Podijeli:

Tagovi:

morski pas

Australija

napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Храбри техничар породио жену у санитетском возилу: Добро нам дошла, мала принцезо

Društvo

Hrabri tehničar porodio ženu u sanitetskom vozilu: Dobro nam došla, mala princezo

1 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Moskva spremna za nastavak pregovora

1 h

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Gdje ide ovaj svijet?

1 h

0
Бол и нелагодност на десној страни стомака први су знаци масне болести јетре?

Zdravlje

Bol i nelagodnost na desnoj strani stomaka prvi su znaci masne bolesti jetre?

1 h

0

Više iz rubrike

Војска војници парада

Svijet

Stampedo prilikom regrutacije za vojsku

1 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Moskva spremna za nastavak pregovora

1 h

0
Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар

Svijet

Orban: Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar

1 h

0
Грешком пуштен филм за одрасле пред д‌јецом, малишани вриштали

Svijet

Greškom pušten film za odrasle pred d‌jecom, mališani vrištali

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner