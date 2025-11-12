Surfera napao morski pas, sve snimile kamere: "Mislio sam da je ovo kraj"

Surfer Andy McDonald za dlaku je izbjegao smrt nakon napada velikog bijelog morskog psa u blizini Margaret Rivera u Zapadnoj Australiji početkom sedmice

Napao ga morski pas, on: Sutra idem ponovno

McDonald je ispričao da je tokom vožnje na dasci iznenada ugledao morskog psa koji mu se približavao. “U tom trenutku sam pomislio: ovo je kraj mog života”, rekao je, nakon čega je morski pas ugrizao dasku i povukao ga u vodu. Počeo je udarati i boriti se protiv životinje nogama, pokušavajući je otjerati. Sve je snimila i surferska kamera postavljena na obali, prenosi BBC.

🏄‍♂️A surfer in Australia survived a fight with a man-eating shark.



West Australian windsurfer Andy McDonald survived a terrifying encounter with a suspected great white shark near Margaret River. Caught on camera at Prevelly Beach, the shark bit his foil board, but thankfully, he… pic.twitter.com/VET2izAfNT — News.Az (@news_az) November 11, 2025

Morski pas se zatim povukao i zaronio dublje u more, ostavivši McDonalda gotovo nepovrijeđenog . Iako je daska potpuno uništena, to ga nije spriječilo da se brzo vrati svom hobiju.

“Već sam kupio novu dasku. Sutra se opet vraćam u vodu,” rekao je McDonalda s osmijehom.