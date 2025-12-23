Anastasija Ražnatović objavom izazvala buru: ''Otvarala sam novčanik, a ne noge''

Anastasija Ražnatović često na svom Instagram profilu dijeli različite mudrosti ili životne poruke, kroz koje izražava i svoje stavove i način na koji razmišlja.

Nakon što je veliku pažnju privukla komentarom na stari snimak svojih roditelja iz emisije kod čuvenog Minimaksa, Cecina nasljednica to je učinila i novom objavom, ovog puta na TikToku.

Jasno je poručila zbog čega neki ne mogu nikada da se porede s njom.

- Nikada ne poredi sebe sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto ja sam otvorila svoj novčanik, a ne noge - stoji u snimku koji je Anastasija objavila.