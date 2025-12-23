Logo
Anastasija Ražnatović objavom izazvala buru: ''Otvarala sam novčanik, a ne noge''

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

08:39

Foto: Instagram/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović često na svom Instagram profilu dijeli različite mudrosti ili životne poruke, kroz koje izražava i svoje stavove i način na koji razmišlja.

Nakon što je veliku pažnju privukla komentarom na stari snimak svojih roditelja iz emisije kod čuvenog Minimaksa, Cecina nasljednica to je učinila i novom objavom, ovog puta na TikToku.

Коприва

Zdravlje

Ovo je najzdravija biljka na svijetu, a sada više niko neće da je koristi

Jasno je poručila zbog čega neki ne mogu nikada da se porede s njom.

- Nikada ne poredi sebe sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto ja sam otvorila svoj novčanik, a ne noge - stoji u snimku koji je Anastasija objavila.

@anastasijagudelj

its that simple. 🫶🏻

♬ som original - PopRock Classics

Anastasija Ražnatović

