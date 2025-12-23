Logo
Državljanin BiH ojadio Austriju za cifru od koje se vrti u glavi

23.12.2025

08:29

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави
Foto: Pexels

Pedesetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine izveo je seriju provala širom Austrije, tokom kojih je za 13 godina počinio više od 180 krivičnih djela i pribavio plijen vrijedan oko 195.000 evra.

Njegova dugogodišnja kriminalna karijera podseća na filmski scenario.

Iako su istražioci na mjestima zločina redovno pronalazili njegove DNK tragove, muškarac sa prebivalištem u bečkoj četvrti Brigitenau uspevao je da izbjegne hapšenje. Prvu provalu izvršio je još u martu 2012. godine.

Prema dosadašnjim saznanjima, djelovao je u čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Najčešće mete bila su preduzeća i poslovne zgrade, u koje je provalio 154 puta. Na njegovoj listi našle su se i obrazovne ustanove, vatrogasni domovi, prostorije različitih udruženja, kao i više javnih institucija.

Državljanin BiH

Austrija

