Bikovi ispali iz kamiona i zauzeli put

23.12.2025
07:38
U slovačkom gradu Prešovu nastala je čudna, čak i bizarna situacija.
Tokom vožnje regionalnim putem, nekoliko bikova je palo s kamiona i, nakon početnog šoka, počelo trčati preko prometne ceste.
Kada je policija stigla i pokušala ih zaustaviti, nastala je još veća zbrka, prenosi 24ur.
Video ove bizarne situacije možete pogledati OVDJE.
