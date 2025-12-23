Logo
Bikovi ispali iz kamiona i zauzeli put

23.12.2025

07:38

Бикови испали из камиона и трче по улици
U slovačkom gradu Prešovu nastala je čudna, čak i bizarna situacija.

Tokom vožnje regionalnim putem, nekoliko bikova je palo s kamiona i, nakon početnog šoka, počelo trčati preko prometne ceste.

Svijet

Srušio se avion: Među poginulima i dvogodišnje dijete

Kada je policija stigla i pokušala ih zaustaviti, nastala je još veća zbrka, prenosi 24ur.

Video ove bizarne situacije možete pogledati OVDJE.

Sveštenik riješio dilemu: Da li je grijeh vjenčavati se i ići na svadbu tokom posta?

Automobil uletio u grupu ljudi na božićnoj paradi, više povrijeđenih

Ljubljana zabranila nastup trubačima

Sudija SAD naložio Trampu da organizuje povratak deportovanih Venecuelanaca

Srušio se avion: Među poginulima i dvogodišnje dijete

Automobil uletio u grupu ljudi na božićnoj paradi, više povrijeđenih

Sudija SAD naložio Trampu da organizuje povratak deportovanih Venecuelanaca

Filmska potjera za državljaninom BiH u Italiji: Povrijeđeno 6 karabinjera

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

Gorjela kuća u Banjaluci

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

