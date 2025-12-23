Logo
Srušio se avion: Među poginulima i dvogodišnje dijete

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

07:32

Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

Najmanje pet osoba poginulo je u padu malog aviona meksičke mornarice koji se srušio u blizini Galvestona u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Prema navodima, avion je bio na medicinskoj misiji, a među poginulima je i dvogodišnje dijete, prenosi CBS.

Američka obalska straža saopštila je da su dve osobe prebačene u bolnicu, dok je jedan 27-godišnji putnik prošao bez povreda.

Nije precizirano da li je nepovređena osoba među onima koji su hospitalizovani.

Meksička mornarica je navela da se jedna osoba od ponedeljka uveče vodi kao nestala.

Meksička mornarica je saopštila da je avion prevozio osam ljudi, četiri mornarička oficira i četiri civila.

