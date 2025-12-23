Srušio se avion: Među poginulima i dvogodišnje dijete

Najmanje pet osoba poginulo je u padu malog aviona meksičke mornarice koji se srušio u blizini Galvestona u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Prema navodima, avion je bio na medicinskoj misiji, a među poginulima je i dvogodišnje dijete, prenosi CBS.

Američka obalska straža saopštila je da su dve osobe prebačene u bolnicu, dok je jedan 27-godišnji putnik prošao bez povreda.

Nije precizirano da li je nepovređena osoba među onima koji su hospitalizovani.

#BREAKING



Mexican Navy plane carrying child patient crashes off Texas coast, killing at least five as two are rescued alive



https://t.co/dfexv4ely1 — Harpreet Official (@harpeetsubh) December 23, 2025

Meksička mornarica je navela da se jedna osoba od ponedeljka uveče vodi kao nestala.

Meksička mornarica je saopštila da je avion prevozio osam ljudi, četiri mornarička oficira i četiri civila.