Sveštenik riješio dilemu: Da li je grijeh vjenčavati se i ići na svadbu tokom posta?

Izvor:

Kurir

23.12.2025

07:27

Свештеник ријешио дилему: Да ли је гријех вјенчавати се и ићи на свадбу током поста?
Foto: Pixabay

Prema pravoslavlju, vrijeme posta ima poseban duhovni značaj, zbog čega se u tom periodu, po pravilu, ne obavljaju crkvena vjenčanja niti svadbena slavlja.

Post je namijenjen unutrašnjem miru, molitvi, uzdržanju i pokajanju, dok je svadba događaj ispunjen radošću, muzikom, okupljanjem porodice i prijatelja, kao i bogatom trpezom. Ukratko post traži tišinu i smirenje, dok svadba traži svečanost i slavlje.

Suština ove prakse nije zabrana radi zabrane, već očuvanje smisla posta.

Upravo ta suprotnost u duhovnom raspoloženju predstavlja glavni razlog zbog kog Crkva savjetuje da se vjenčanja ne zakazuju tokom postova.

Ipak, kako objašnjava otac Dejan Krstić, u izuzetnim situacijama, vjenčanje tokom posta može biti dozvoljeno, ali uz jasno propisana pravila.

Crkva, ističe otac Dejan, poznaje i princip ikonomije, odnosno pastirskog snishođenja prema životnim okolnostima vjernika.

– Crkva, naravno, poznaje i ikonomiju, tj. snishođenje. Vjenčanja u postu mogu biti dozvoljena, ali samo kao izuzetak i zbog opravdanih razloga, uz blagoslov nadležnog episkopa i bez uobičajenih veselja koja prate svadbu. To pokazuje i mudrost i nježnost Crkve: ona drži istinu, ali se saginje prema slabosti čovjeka, da se “ne slomi trska stučena, i da niko, zbog okolnosti života, ne bude lišen blagoslova braka – naglašava on, a prenosi Religija.

Takođe, često se postavlja pitanje da li je grijeh prisustvovati svadbi tokom posta. Odgovor Crkve je jasan i umirujući – sama radost zbog bližnjih nije grijeh, ukoliko se poštuje duh posta.

– Ako dobijete poziv na svadbu u vrijeme posta, možete da idete, radost bližnjih nije grijeh, ukoliko možete da ispoštujete post: da ne jedete mrsno i da bude u duhu uzdržanja. Prisustvo na svadbi nije grijeh – zaključuje otac Dejan Krstić.

