Lažni policajci iz BiH odnijeli 171.000 evra: Staricu uvjerili da je banka potkrada

Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je i pritvorila dvojicu državljana Bosne i Hercegovine, starih 35 i 47 godina, koji su 72-godišnju ženu iz Orebića prevarili i od nje uzeli čak 171.000 evra.
Prema navodima policije, prevara se dogodila 25. juna prošle godine, kada je jedan od osumnjičenih sa skrivenog broja pozvao staricu na kućni telefon i lažno se predstavio kao policijski službenik. U razgovoru ju je uvjerio da je zaposlene u banci potkradaju, te joj naložio da hitno podigne sav novac sa svog računa.
Rečeno joj je da će na njenu kućnu adresu doći „policijski službenici u civilu“, kojima treba da preda novac, kako bi on navodno bio veštačen i vraćen nakon završetka istrage, sa „novim serijskim brojevima na novčanicama“.
Žena je u dva navrata podigla ukupno 171.000 evra i predala novac nepoznatom muškarcu koji je došao na njenu kućnu adresu. Kada joj novac nije vraćen, shvatila je da je prevarena i slučaj prijavila policiji.
Policija je brzo reagovala, a mlađi osumnjičeni uhapšen je već 2. jula, dok je drugi, na osnovu raspisane potrage Policijske stanice Ston, uhapšen u subotu, 10. januara, na graničnom prelazu Metković.
Prvoosumnjičeni je već 5. jula prošle godine predat u pritvor, dok je drugi u pritvor sproveden ove nedjelje.
Policija posebno upozorava da su starije osobe česte žrtve ovakvih prevara, jer su zbog godina, nepažnje ili nedovoljne informisanosti podložnije manipulacijama. Takođe, često žive same i nemaju mogućnost da odmah zatraže pomoć.
Zapamtite: policija i banke nikada ne provjeravaju stanje na računu telefonom niti traže hitne transakcije.
Ako niste sigurni kako da postupite, prekinite poziv i odmah kontaktirajte člana porodice ili osobu od povjerenja, prenosi Dnevnik.hr.
