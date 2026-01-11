Logo
Large banner

Svađa na parkingu eskalirala u fizički sukob

Izvor:

Indeks

11.01.2026

20:31

Komentari:

0
Свађа на паркингу ескалирала у физички сукоб
Foto: Whatsapp

Saobraćajna nesuglasica u zagrebačkoj Dubravi, koja se dogodila u petak oko 12.50 časova, eskalirala je u fizički sukob dvojice muškaraca, a završila je hapšenjem oboje i povređivanjem jednog od njih.

Kako je saopštila policija, incident se dogodio na parkingu u Žitnoj ulici. Na snimcima koji se šire putem Vacapa vidi se sivi Audi zagrebačkih registarskih oznaka, parkiran poprijeko na parkiralištu, te crveni Pežo oko kojeg se okupilo nekoliko osoba.

Od verbalnog sukoba do fizičkog obračuna

Prema do sada utvrđenom, zbog ranijih nesuglasica u saobraćaju najprije je došlo do verbalnog sukoba između 23-godišnjaka i 47-godišnjaka. Na snimku se vidi kako mlađi muškarac prilazi Pežou u kojem se nalazi stariji muškarac, nakon čega dolazi do guranja i fizičkog obračuna.

Обрачун на паркингу
Obračun na parkingu

Policija navodi da je 47-godišnjak otvorio vrata vozila i udario 23-godišnjaka u prsa, nakon čega je mlađi muškarac uzvratio udarcima u glavu. Nakon fizičkog obračuna, 47-godišnjak je sjeo u svoj automobil i pokušao da se udalji s parkinga. Tom prilikom je zadnjim dijelom Pežoa udario u zadnji dio Audija u vlasništvu 23-godišnjaka. Na snimku se potom vidi kako Audi ostaje na mjestu, dok se Pežo pokušava izvući s parkinga.

U tom trenutku, 23-godišnjak je, prema policijskom saopštenju, stao tijelom ispred vozila kako bi spriječio odlazak. Na snimku se vidi kako automobil kreće naprijed i udara 23-godišnjaka, koji nakon toga pada na tlo. Vozilo se zatim zaustavlja, a na mjesto događaja pristižu i drugi građani.

ноћ хладноћа

Društvo

Ledena noć je stigla, već izmjereno -10

Tokom incidenta 23-godišnjak je lakše povrijeđen te mu je ljekarska pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Oba učesnika sukoba su uhapšena i privedena u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog događaja.

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

Parking

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Svijet

Evropa se igra lažima ili vatrom! Planiraju vojni odgovor Trampu

1 h

0
Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH

1 h

0
Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Svijet

Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

1 h

0
Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем

Košarka

Šruder suspendovan nakon okršaja sa Dončićem

1 h

0

Više iz rubrike

Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

Region

Pritvor za petnaestogodišnjaka koji je nožem napao učenicu

2 h

0
Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

Region

Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

3 h

0
Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Region

Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

9 h

0
Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

Region

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje dece

21

20

Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

21

15

Horoskop za 12. januar: Dobro se pazite!

20

58

Tramp razmatra udar na Iran

20

58

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner