Svađa na parkingu eskalirala u fizički sukob

Saobraćajna nesuglasica u zagrebačkoj Dubravi, koja se dogodila u petak oko 12.50 časova, eskalirala je u fizički sukob dvojice muškaraca, a završila je hapšenjem oboje i povređivanjem jednog od njih.

Kako je saopštila policija, incident se dogodio na parkingu u Žitnoj ulici. Na snimcima koji se šire putem Vacapa vidi se sivi Audi zagrebačkih registarskih oznaka, parkiran poprijeko na parkiralištu, te crveni Pežo oko kojeg se okupilo nekoliko osoba.

Od verbalnog sukoba do fizičkog obračuna

Prema do sada utvrđenom, zbog ranijih nesuglasica u saobraćaju najprije je došlo do verbalnog sukoba između 23-godišnjaka i 47-godišnjaka. Na snimku se vidi kako mlađi muškarac prilazi Pežou u kojem se nalazi stariji muškarac, nakon čega dolazi do guranja i fizičkog obračuna.

Obračun na parkingu

Policija navodi da je 47-godišnjak otvorio vrata vozila i udario 23-godišnjaka u prsa, nakon čega je mlađi muškarac uzvratio udarcima u glavu. Nakon fizičkog obračuna, 47-godišnjak je sjeo u svoj automobil i pokušao da se udalji s parkinga. Tom prilikom je zadnjim dijelom Pežoa udario u zadnji dio Audija u vlasništvu 23-godišnjaka. Na snimku se potom vidi kako Audi ostaje na mjestu, dok se Pežo pokušava izvući s parkinga.

U tom trenutku, 23-godišnjak je, prema policijskom saopštenju, stao tijelom ispred vozila kako bi spriječio odlazak. Na snimku se vidi kako automobil kreće naprijed i udara 23-godišnjaka, koji nakon toga pada na tlo. Vozilo se zatim zaustavlja, a na mjesto događaja pristižu i drugi građani.

Tokom incidenta 23-godišnjak je lakše povrijeđen te mu je ljekarska pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Oba učesnika sukoba su uhapšena i privedena u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog događaja.