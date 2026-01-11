Logo
Large banner

Evropa se igra lažima ili vatrom! Planiraju vojni odgovor Trampu

Izvor:

SRNA

11.01.2026

19:56

Komentari:

0
Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу
Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Britanski premijer Kir Starmer pregovora sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu kako bi se suprotstavili rastućoj prijetnji kineske i ruske vojske i time ublažili bezbjednosne strahove američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "Telegraf".

Izvor iz britanske Vlade rekao je za "Telegraf" da vojni komandanti izrađuju planove za moguću misiju NATO-a na Grenlandu, kojem je američki predsjednik Donald Tramp prijetio zauzimanjem iz bezbjednosnih razloga.

Доналд Трамп

Svijet

Stiglo upozorenje: Pregovarajte dok nije prekasno

Dodao je da su se britanski zvaničnici posljednjih dana sastajali sa kolegama iz više zemalja, među kojima su Njemačka i Francuska, kako bi započeli pripreme.

Planovi, koji su još u ranoj fazi, mogli bi da uključuju raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda od Rusije i Kine.

Доналд Трамп

Svijet

Mediji tvrde: Tramp naredio izradu plana invazije na Grenland

Evropske zemlje se nadaju da će značajno povećanje njihovog prisustva na Arktiku ubijediti Trampa da odustane od svoje ambicije da anektira ovo strateški važno ostrvo.

Izvori iz britanske vlade su rekli da je Starmer shvatio prijetnju Rusije i Kine u tom području izuzetno ozbiljno i složio se da se moraju preduzeti mjere.

- Dijelimo stav predsjednika Trampa, rastuća agresija Rusije na dalekom sjeveru mora biti zaustavljena, a evroatlantska bezbjednost ojačana - rekao je jedan od izvora.

Мете Фредериксен

Svijet

Danska pristala na razgovore oko Grenlanda sa Amerikancima

Dodaje da se razgovori NATO-a o jačanju bezbjednosti u regionu nastavljaju i da Velika Britanija sarađuje sa saveznicima kako bi pokrenula napore za jačanje arktičkog odvraćanja i odbrane.

Tramp je pokrenuo ideju o efikasnoj kupovini Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske, tako što bi svakom od njenih 30.000 građana ponudio do 100.000 dolara da pređu na stranu Sjedinjenih Država, ali nije isključio upotrebu vojne sile za zauzimanje ostrva.

Britanski zvaničnici ističu da se Oružane snage već pripremaju za značajniju ulogu u bezbjednosti Arktika.

njemacka zastava

Svijet

Sada se i Njemačka se sjetila "međunarodnog prava", pa kritikuju SAD

Prema saznanjima lista "Telegraf", EU razmatra i mogućnost uvođenja sankcija američkim kompanijama ukoliko Tramp odbije prijedlog o raspoređivanju NATO-a.

Interes jači od bezbjednosti

Slanje vojske na Grenland radi bezbjednosti zbog prijetnji Rusije i Kine može biti i pokušaj prijetnje Americi, smatraju analitičari.

Prema njihovim tvrdnjama, namjera Trampa da zauzme Grenland je više od bezbjednosnog interesa i cilj američke administracije ostvariće se bez obzira na pokušaje evropskih država da pregovaraju slanje svojih trupa. Međutim, ukoliko evropski zvaničnici i odluče da pošalju vojsku na Grenland, to bi značilo direktnu konfrontaciju Donaldu Trampu.

Glavno pitanje je koliko stari kontinent ima snage za ovu realizaciju. Najviše to pokazuje rješavanje ukrajinske krize gdje su evropski prvaci izgurani sa pregovaračkog stola.

Podijeli:

Tagovi:

Kir Starmer

Grenland

NATO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH

1 h

0
Постигнут договор: Царина на мале пакете

Svijet

Postignut dogovor: Carina na male pakete

2 h

0
Вулкан ерупција

Svijet

Eruptirao jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana

2 h

0
Због Никшићеве неодговорности упитно функционисање институција и одржавање избора

BiH

Zbog Nikšićeve neodgovornosti upitno funkcionisanje institucija i održavanje izbora

2 h

0

Više iz rubrike

Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Svijet

Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

1 h

0
Вулкан ерупција

Svijet

Eruptirao jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana

2 h

0
Постигнут договор: Царина на мале пакете

Svijet

Postignut dogovor: Carina na male pakete

2 h

0
Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!

Svijet

Eksplozija tokom svadbe: Mlada i mladoženja poginuli na licu mjesta!

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje djece

21

20

Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

21

15

Horoskop za 12. januar: Dobro se pazite!

20

58

Tramp razmatra udar na Iran

20

58

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner