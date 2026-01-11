Postignut dogovor: Carina na male pakete

Ministri finansija država članica Evropske unije postigli su dogovor o uvođenju nove carine na pošiljke male vrijednosti koje pristižu na evropsko tržište. Riječ je o nametu od tri evra koji će se odnositi na robu naručenu putem onlajn trgovina, a mjera je usmjerena na smanjenje priliva jeftinih proizvoda, prije svega iz Kine, koji se u Evropu plasiraju preko platformi poput Sheina i Temua.

Kako je saopštio Savjet Evropske unije, carina će se početi primjenjivati od 1. jula i ostaje na snazi dok Unija ne uspostavi trajno rješenje kojim bi se ukinulo postojeće oslobađanje od carina za online kupovine čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Planirano je da se to izuzeće u potpunosti ukine do 2028. godine, u okviru šire reforme carinskog sistema EU.

Privremena mjera uvedena je zbog činjenice da pošiljke male vrijednosti trenutno ulaze u Evropsku uniju bez carinskih dažbina, što, prema ocjeni Savjeta, stvara nelojalnu konkurenciju za evropske trgovce, otvara pitanja sigurnosti i zdravlja potrošača, povećava rizik od prevara te ima negativan uticaj na okolinu.

Nova carina neće se obračunavati po paketu, već prema vrsti proizvoda, koja je definisana šesteroznamenkastim tarifnim oznakama. To u praksi znači da će, primjerice, deset pari čarapa izrađenih od istog materijala biti oporezovano s tri evra, dok će kombinacija različitih materijala unutar iste pošiljke rezultirati višim iznosom carine.

Pojedini poslanici u Evropskom parlamentu, među njima i irski evroparlamentarac Beri Endrus, koji je ranije zagovarao carinu od pet evra po paketu, pozdravili su postignuti dogovor i poručili da bi Unija trebala razmotriti dodatno povećanje carina ukoliko se priliv jeftinih pošiljki ne smanji.

Onlajn platforme poput Temua, Sheina, Aliekspresa i Amazona omogućavaju direktnu isporuku od‌jeće, obuće i modnih dodataka iz kineskih fabrika do evropskih kupaca, često po cijenama znatno nižim od onih na domaćem tržištu. Procjene pokazuju da bi ukidanje carinskog izuzeća moglo dovesti do rasta broja pošiljki male vrijednosti na oko 4,6 milijardi godišnje, pri čemu više od 90 odsto paketa dolazi iz Kine.

Evropski trgovci podržali su uvođenje novih carina, ocjenjujući ih kao korak ka ravnopravnijim tržišnim uslovima.