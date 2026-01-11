Logo
Danska pristala na razgovore oko Grenlanda sa Amerikancima

Izvor:

Indeks

11.01.2026

17:37

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Michel Euler

Danska premijerka Mete Frederiksen potvrdila je danas da će se njen ministar spoljnih poslova, Lars Leke Rasmusen, naredne sedmice sastati s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kako bi razgovarali o Grenlandu.

Sastanak je dogovoren u trenutku kada Sjedinjene Države nastoje da ovaj prostrani arktičko ostrvo stave pod svoju kontrolu, piše agencija dpa.

„Nalazimo se na prekretnici“, poručila je Frederiksen tokom stranačke konferencije, a prenijela je novinska agencija Ritzau. Lokacija i tačno vrijeme sastanka još nisu objavljeni.

Доналд Трамп

Svijet

Stiglo upozorenje: Pregovarajte dok nije prekasno

Prethodno je i sam Rubio potvrdio da planira sastanak s danskim predstavnicima nakon što su Danska i Grenland zatražili razgovore. Grenland, na kojem živi manje od 57.000 ljudi i čije su četiri petine prekrivene ledom, uglavnom je autonoman, ali formalno dio Kraljevine Danske, koja je članica NATO-a.

Trampova administracija ne isključuje vojnu silu

Američki predsjednik Donald Tramp posljednjih dana ponovio je svoju dugogodišnju želju da „posjeduje“ Grenland. Njegova administracija nije isključila mogućnost upotrebe vojne sile za preuzimanje kontrole, navodeći kao razloge bezbjednosne interese, kao i percipiranu prijetnju Kine i Rusije u regiji.

Владимир Путин

Svijet

Četiri zla na koje je upozorio Putin: Evropljani beznadežno u njihovim kandžama

Kao odgovor, premijerka Frederiksen upozorila je da, ukoliko SAD okrenu leđa saradnji unutar NATO-a prijetnjom savezniku, tada „sve staje“.

