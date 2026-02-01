Pucnjava u Mostaru, ima ranjenih

Izvor:
SRNA
01.02.2026
08:02

Lice čiji su inicijali S.S. (46) ranjeno je večeras u pucnjavi u Mostaru, a policija je uhapsila pedesetogodišnjeg A.O, potvrđeno je Srni u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Pucnjava je policiji prijavljena u 18.10 časova u Ulici Ante Starčevića.
"Povrijeđena osoba je prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede", rekla je portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
