Pucnjava u Mostaru, ima ranjenih

Izvor:

SRNA

01.02.2026

08:02

Пуцњава у Мостару, има рањених
Lice čiji su inicijali S.S. (46) ranjeno je večeras u pucnjavi u Mostaru, a policija je uhapsila pedesetogodišnjeg A.O, potvrđeno je Srni u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pucnjava je policiji prijavljena u 18.10 časova u Ulici Ante Starčevića.

"Povrijeđena osoba je prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede", rekla je portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Mostar

pucnjava

ranjeni

