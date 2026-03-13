Na događaju Nasera Orića 2.500 Bošnjaka i Vojin Mijatović

Na događaju koji je, između ostalih, u četvrtak organizovao Naser Orić ratni komandant u takozvanoj Armiji BiH, koji je bio optužen za monstruozne zločine nad Srbima, bilo je prisutno oko 2.500 Bošnjaka, ali i jedan političar koji se deklariše kao Srbin.

Riječ je Podrinjskom iftaru, a njemu je prisustvovao i Vojin Mijatović.

Kako pišu federalni mediji, događaju je prisustvovalo oko 2.500 ljudi.

Ekonomija Dok cijene u svijetu divljaju, evo koliko košta gorivo u Rusiji

Među njima našao se i Vojin Mijatović, "Srbin" koji se srdačno pozdravio sa Orićem, koji je, kako smo naveli, bio optužen za najmonstruoznije zločine nad srpskim narodom u ratu 90-ih godina.

Iako srdačno dočekan od bivšeg komandanta tzv. Armije BiH, neki nisu bili oduševljeni što se tu našao Mijatović, iako svakodnevno pokušava da se dodvori Bošnjacima.

Hronika Detalji teške nesreće u BiH: Ima povrijeđenih, reagovali Hitna i vatrogasci

Tako je u jednoj od objava na Fejsbuku navedeno da bi i pjevaljke uskoro mogle naći svoje mjesto u "novoj iftar modi".

"Kako je krenulo, mogle bi uskoro i pjevaljke naći svoje mjesto u novoj 'iftar' modi. Ibadet (islamski izraz za bogosluženje, iskazivanje pokornosti Alahu) je nešto sasvim drugo", pisalo je uz fotografije na kojima se, između ostalih, vidi Mijatović u zagrljaju sa Orićem.