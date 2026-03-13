"Skandalozan potez VSTS-a"

Iz Sarajeva ništa novo. Ne odustaju od zahtjeva da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra Osnovnog suda BiH kao predsjednik SNSD-a.

Otišli su i korak dalje. Visoki sudski i tužilački savjet BiH formirao je predmet protiv sudija banjalučkog Osnovnog suda. Nižu se reakcije iz Srpske.

Skandalozno, zabrinjavajuće, neprimjereno - ovako ministar pravde Republike Srpske Goran Selak komentariše formiranje predmeta od strane VSTS-a protiv sudija banjalučkog Osnovnog suda, jer nisu poslušali Senu Uzunović i Milorada Dodika izbrisali iz registra predsjednika političke stranke.

Ovo je pritisak na pravosuđe, koji se ne smije dozvoliti, kategoričan je Goran Selak.

"Na ovaj način VSTS direktno pokušava da utiče na donošenje presuda. Ministarstvo pravde je spremilo reakciju i danas ćemo se već obratiti svim članovima VSTS-a i predsjedniku, gdje ćemo tražiti da vidimo imamo li stav po tom pitanju čitavog savjeta ili samo pojedinca", rekao je Selak.

Zanimalo je to i nas, ali odgovor nismo dobili. Predsjednik VSTS-a na telefon se ne javlja. Neki od članova iz Republike Srpske su se javili, ali kako kažu, bez odobrenja Savjeta ne mogu ništa komentarisati.

Komentar zato ima bivši predsjednik VSTS-a. Ovakav pritisak na pravosudne institucije nije zabilježen u istoriji VSTS-a, tvrdi Milan Tegeltija.

"VSTS nema pravo, da na bilo koji način, putem bilo kojih svojih tijela, utiče na ishode ili postupke sudova u BiH. Nema pravo čak ni da iskazuje stav o meritumu sudskog odlučivanja, odnosno stav o sudskim predmetima, što je ovdje učinjeno", kaže Selak.

U presudi Suda BiH protiv Milorada Dodika stoji da on ne može obavljati javnu funkciju. Treba podsjetiti i da se SNSD ne finansira iz budžeta, jer je to zabranio Kristijan Šmit, tako da nema nikakvog pravnog osnova da mu se ospori da bude predsjednik stranke.

"Presuda koja je doneta protiv Milorada Dodika i dispozitiv te presude, ne obuhvata i ne podrazumeva takvu vrstu zabrane. On ima zabranu obavljanja javnih funkcija. Znači, ne može biti predsednik države, premijer i slično, a što se tiče političkog delovanja, to apsolutno nema veze sa zabranom obavljanja od šest godina, koliko je izrečena presuda", rekao je advokat Goran Petronijević.

Osnovni sud u Banjaluci ranije je donio pravosnažno rješenje, kojim je odbijen zahtjev Sene Uzunović, sudije Suda BiH da se Milorad Dodik izbriše iz registra predsjednika političke stranke.