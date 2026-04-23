U Obrenovcu startovala druga etapa Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka"

Iz sportske dvorane u Obrenovcu startovala je druga etapa 20. Međunarodne biciklističke trke "Beograd–Banjaluka", prvi biciklisti bi na cilj u Zvorniku trebalo da stignu oko 15.00 časova.

Biciklisti su krenuli u 11.30 časova, a direktora Međunarodne biciklističke trke Vladimira Kuvalje rekao je da je startovanje iz zatvorenog prostora jedinstven slučaju u svijetu i prelijepa prilika da se promovišu i ostali sportovi, jer sport spaja ljude.

"Prvi prolazni cilj je u Šapcu, prelazimo i preko Pavlovića mosta i danas otvaramo granicu bar na tih sat vremena dok ne prođu biciklisti, a nastavljamo prema Zvorniku gd‌je se završava današnja etapa duga 164 kilometara", izjavio je Kuvalja za Srnu.

Prva grupa biciklista trebalo bi da na cilj etape u Zvornik pristigne već oko 15.00 časova gd‌je će ih dočekati gradonačelnik sa sugrađanima.

Kuvalja kaže da etapu voze svi prijavljeni biciklisti, osim jednog člana mađarske ekipe, koji je juče odustao od daljeg takmičenja nakon što je, zbog vlastite greške, pao u krivini.

Treća, brdska etapa je sutra i vozi se na trasi Bratunac–Milići–Vlasenica–Šekovići, a završna etapa je u subotu od Prijedora, preko Banjaluke, do Doboja, gd‌je će pobjednik biti svečano proglašen.

Organizatori trke su Biciklistički savez Republike Srpske i Centar za razvoj i unapređenje sportske saradnje Srbije i Srpske.