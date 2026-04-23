Logo
Large banner

U Obrenovcu startovala druga etapa Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka"

Autor:

ATV
23.04.2026 11:43

Komentari:

0
Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Iz sportske dvorane u Obrenovcu startovala je druga etapa 20. Međunarodne biciklističke trke "Beograd–Banjaluka", prvi biciklisti bi na cilj u Zvorniku trebalo da stignu oko 15.00 časova.

Biciklisti su krenuli u 11.30 časova, a direktora Međunarodne biciklističke trke Vladimira Kuvalje rekao je da je startovanje iz zatvorenog prostora jedinstven slučaju u svijetu i prelijepa prilika da se promovišu i ostali sportovi, jer sport spaja ljude.

"Prvi prolazni cilj je u Šapcu, prelazimo i preko Pavlovića mosta i danas otvaramo granicu bar na tih sat vremena dok ne prođu biciklisti, a nastavljamo prema Zvorniku gd‌je se završava današnja etapa duga 164 kilometara", izjavio je Kuvalja za Srnu.

Prva grupa biciklista trebalo bi da na cilj etape u Zvornik pristigne već oko 15.00 časova gd‌je će ih dočekati gradonačelnik sa sugrađanima.

Kuvalja kaže da etapu voze svi prijavljeni biciklisti, osim jednog člana mađarske ekipe, koji je juče odustao od daljeg takmičenja nakon što je, zbog vlastite greške, pao u krivini.

Treća, brdska etapa je sutra i vozi se na trasi Bratunac–Milići–Vlasenica–Šekovići, a završna etapa je u subotu od Prijedora, preko Banjaluke, do Doboja, gd‌je će pobjednik biti svečano proglašen.

Organizatori trke su Biciklistički savez Republike Srpske i Centar za razvoj i unapređenje sportske saradnje Srbije i Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Banjaluka

biciklistička trka

Obrenovac

Zvornik

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner