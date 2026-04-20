Niže uspjehe: Sara Ćirković u osmini finala Svjetskog kupa

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u osminu finala Svjetskog kupa koji se održava u Brazilu.
Ćirkovićeva je danas u prvom kolu Svjetskog kupa u kategoriji 54 kilograma savladala Argentinku Melani Martinez rezultatom 5:0.
U osmini finala Ćirkovićeva će boksovati protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus. Meč je u planu u srijedu, 22. aprila.
Svjetski kup se održava u brazilskom gradu Foz-do-Iguasu u organizaciji “Vorld boksinga”.
Iz Bokserskog saveza Srbije navode da Svjetski kup nosi ogroman značaj ne samo zbog medalja, već i zbog bodova za rang listu "Vorld boksinga".
Ta rang lista će, kako ističu, igrati ključnu ulogu u određivanju nosilaca na najvećim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, prenosi Srna.
