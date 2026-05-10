Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece, pa sebe

Policajac (40) iz Francuske, ubio je sinoć svoju bivšu suprugu i njihovo dvoje djece, a potom je sebi presudio.

Jezivi zločin se dogodio sinoć na sjeveru zemlje, a kolege osumnjičenog su na mjestu zločina zatekli potresan prizor.

Tužilaštvo je danas saopštilo da su u kući pronađena četiri tijela, uključujući i tijela djece stara 9 i 13 godina.

Republika Srpska Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

Kako pišu francuski mediji, policiju je alarmirala djevojka policajca, sa kojom je bio u vezi nekih mjesec dana.

Ona je u subotu poslijepodne prijavila da ne može sa njim da stupi u kontakt, što joj je veoma čudno, jer je trebalo da otputuju za vikend.

Žena je rekla da joj je policajac rekao da ide u stan bivše žene da pričuva djecu, pošto majka mora da radi. Navodno je i žena koja je bila ubijena isto radila u policiji.

Kada je patrola stigla ispred kuće, ugledali su automobil svoje koleginice uredno parkiran. Vrata kuće su bila zaključana, a roletne na prozorima spuštene. Međutim, policajci su na šalonima vidjeli nešto što liči na rupu od metka.

Republika Srpska Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

Kada su provalili u kuću pronašli su četiri tijela - svog kolege, njegove bivše žene i njihove djece. U kući je pronađen i pištolj kojim je izvršeno ubistvo i samoubistvo.

Prema nezvaničnim saznanjima, policajac je za zločin koristio službeni pištolj.

"Istraga je u toku. Ne postoji istorija nasilja u porodici", navelo je tužilaštvo.

(Telegraf)