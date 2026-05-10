Logo
Large banner

Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece, pa sebe

Autor:

ATV
10.05.2026 22:34

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Policajac (40) iz Francuske, ubio je sinoć svoju bivšu suprugu i njihovo dvoje djece, a potom je sebi presudio.

Jezivi zločin se dogodio sinoć na sjeveru zemlje, a kolege osumnjičenog su na mjestu zločina zatekli potresan prizor.

Tužilaštvo je danas saopštilo da su u kući pronađena četiri tijela, uključujući i tijela djece stara 9 i 13 godina.

Минић Додик

Republika Srpska

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

Kako pišu francuski mediji, policiju je alarmirala djevojka policajca, sa kojom je bio u vezi nekih mjesec dana.

Ona je u subotu poslijepodne prijavila da ne može sa njim da stupi u kontakt, što joj je veoma čudno, jer je trebalo da otputuju za vikend.

Žena je rekla da joj je policajac rekao da ide u stan bivše žene da pričuva djecu, pošto majka mora da radi. Navodno je i žena koja je bila ubijena isto radila u policiji.

Kada je patrola stigla ispred kuće, ugledali su automobil svoje koleginice uredno parkiran. Vrata kuće su bila zaključana, a roletne na prozorima spuštene. Međutim, policajci su na šalonima vidjeli nešto što liči na rupu od metka.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

Kada su provalili u kuću pronašli su četiri tijela - svog kolege, njegove bivše žene i njihove djece. U kući je pronađen i pištolj kojim je izvršeno ubistvo i samoubistvo.

Prema nezvaničnim saznanjima, policajac je za zločin koristio službeni pištolj.

"Istraga je u toku. Ne postoji istorija nasilja u porodici", navelo je tužilaštvo.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Samoubistvo

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

Svijet

Sjeverna Koreja promijenila Ustav: Slijedi nuklearni udar ako...

5 h

0
Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури

Svijet

Nestašica hemikalije od koje zavisi svijet

5 h

0
Виктор Орбан и Петер Мађар

Svijet

Zgaziće vas: Orban poslao poruku Peteru Mađaru

6 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

8 h

0

  • Najnovije

22

46

Ukrajinski dronovi pogodili skladišta nafte u NATO zemlji

22

42

Mi Hrvati Srbima nikad nećemo biti do koljena: Pitanje zapalilo mreže

22

37

Stojan Vranješ odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu

22

34

Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece, pa sebe

22

09

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner