Logo
Large banner

Nestašica hemikalije od koje zavisi svijet

Autor:

ATV
10.05.2026 20:48

Komentari:

0
Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури
Foto: Pexel/Artem Podrez

Prema pisanju medija, eskalacija sukoba, zatvaranje Ormuskog moreuza i nova kineska ograničenja doveli su do rasta cijena i nestašice sumporne kiseline.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima snabdijevanja, prije svega kada je riječ o sumpornoj kiselini, ali i naftnim rezervama.

Воћњак лед

Društvo

Led, mraz, pa čak i snijeg - ovakvu prognozu niko nije želio

Kako je 9. maja objavio list "Volstrit žurnal", pozivajući se na izvore, došlo je do naglog rasta cijena i smanjenja dostupnosti ključne hemikalije na svjetskom tržištu.

"Rat u Persijskom zalivu i nova kineska izvozna ograničenja doveli su do naglog rasta cijena sumporne kiseline i izazvali zabrinutost zbog dostupnosti hemikalije od koje zavisi svijet", navodi se u izveštaju.

Ključna komponenta

Sumporna kiselina predstavlja ključnu komponentu u proizvodnji papira, metala i kompjuterskih čipova.

Prema riječima direktorke kompanije "Akijuty Komoditis" Frede Gordon, značajan dio svjetske proizvodnje sumpora potiče iz rafinerija nafte i postrojenja za preradu gasa u zemljama Persijskog zaliva, prenosi Politika.

Kako se navodi u publikaciji, do dodatnog pogoršanja situacije došlo je usljed zatvaranja Ormuskog moreuza, što je dodatno smanjilo dostupnost ovih resursa i podstaklo rast cijena. Osim toga, Kina je uvela nova ograničenja na izvoz, što je dodatno pogoršalo nestašicu na tržištu, prenosi "B92".

Удес у Сарајеву

Hronika

Težak udes u BiH, dijelovi auta i motora svud po putu

U međuvremenu, agencija "Blumberg" je istog dana saopštila da se svjetske rezerve nafte naglo smanjuju zbog sukoba na Bliskom istoku i ograničenja u Ormuskom moreuzu, kroz koji je ranije prolazio značajan dio isporuka nafte iz Persijskog zaliva.

Prema ocjeni analitičara, brzo pražnjenje zaliha ukazuje da bi naftno tržište moglo ostati osjetljivo na nove poremećaje i nakon okončanja konflikta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sumporna kiselina

Iran

nestašica

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Виктор Орбан и Петер Мађар

Svijet

Zgaziće vas: Orban poslao poruku Peteru Mađaru

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

4 h

0
Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

Svijet

Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

4 h

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Iran je poslao odgovor Americi

5 h

0

  • Najnovije

22

09

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

21

57

Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

21

46

Trišić Babić: Šmit odlazi jer je zloupotrijebio položaj, a da nije ni izabran

21

42

Sabalenka zanijemila u Rimu: Razbijena vaza stara 2.000 godina

21

27

Banjalučki penzioner na pragu 100. godine i dalje u radnom odnosu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner