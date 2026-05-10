Nestašica hemikalije od koje zavisi svijet

Prema pisanju medija, eskalacija sukoba, zatvaranje Ormuskog moreuza i nova kineska ograničenja doveli su do rasta cijena i nestašice sumporne kiseline.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima snabdijevanja, prije svega kada je riječ o sumpornoj kiselini, ali i naftnim rezervama.

Kako je 9. maja objavio list "Volstrit žurnal", pozivajući se na izvore, došlo je do naglog rasta cijena i smanjenja dostupnosti ključne hemikalije na svjetskom tržištu.

"Rat u Persijskom zalivu i nova kineska izvozna ograničenja doveli su do naglog rasta cijena sumporne kiseline i izazvali zabrinutost zbog dostupnosti hemikalije od koje zavisi svijet", navodi se u izveštaju.

Ključna komponenta

Sumporna kiselina predstavlja ključnu komponentu u proizvodnji papira, metala i kompjuterskih čipova.

Prema riječima direktorke kompanije "Akijuty Komoditis" Frede Gordon, značajan dio svjetske proizvodnje sumpora potiče iz rafinerija nafte i postrojenja za preradu gasa u zemljama Persijskog zaliva, prenosi Politika.

Kako se navodi u publikaciji, do dodatnog pogoršanja situacije došlo je usljed zatvaranja Ormuskog moreuza, što je dodatno smanjilo dostupnost ovih resursa i podstaklo rast cijena. Osim toga, Kina je uvela nova ograničenja na izvoz, što je dodatno pogoršalo nestašicu na tržištu, prenosi "B92".

U međuvremenu, agencija "Blumberg" je istog dana saopštila da se svjetske rezerve nafte naglo smanjuju zbog sukoba na Bliskom istoku i ograničenja u Ormuskom moreuzu, kroz koji je ranije prolazio značajan dio isporuka nafte iz Persijskog zaliva.

Prema ocjeni analitičara, brzo pražnjenje zaliha ukazuje da bi naftno tržište moglo ostati osjetljivo na nove poremećaje i nakon okončanja konflikta.