Oklahoma sprema "bombu" nakon pada sa trona NBA?

ATV
31.05.2026 11:10

Foto: Tanjug / AP / Tony Gutierrez

Nade Oklahome da osvoje dvije šampionske titule završene su porazom od San Antonija u majstorici Zapada.

Taj poraz mogao bi dovesti do velikih promjena između dvije sezone, a zvijezda Milvokija Janis Adetokumbo se već pojavljuje kao potencijalna meta.

Smatra se da bi Oklahoma mogla da proba da postigne veliki dogovor sa Janisom, fokusiranim na Holmgrena i više pikova na draftu.

Dolazak Janisa bi najvjerovatnije značio rastanak sa Holmgrenom, koji se poslije majstorice našao na meti kritika zbog "tanke" partije.

Oklahoma je u zaista dobroj poziciji na draftu i raspolaže jednom od najjačih pozicija.

Janis je član Baksa od dolaska u NBA ligu 2013. Šampion je bio 2021, a MVP 2019. i 2020. godine, prenosi b92.

