Jusuf Nurkić progovorio o Partizanu

30.05.2026 12:16

Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.
Foto: Tanjug/AP/Rob Gray

Jedna izjava Jusufa Nurkića bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara

Reprezentativac Bosne i Hercegovine gostovao je u podkastu "X&O’s" kod Edina Avdića, gde je otvoreno govorio o Partizanu i priznao da mu je žao što tokom karijere nikada nije dobio poziv iz Humske.

Štaviše, iskusni centar nije krio da bi mogućnost da obuče crno-bijeli dres za njega predstavljala veoma zanimljivu opciju.

"Nisam, barem koliko ja znam, imao ponudu Partizana, ali bih volio da sam imao", rekao je Nurkić, koji je tokom ranije karijere u ABA ligi važio za jednog od najdominantnijih mladih igrača.

U svom prepoznatljivom stilu, dodao je i rečenicu koja je posebno zaintrigirala navijače crno-bijelih.

"Sada sam na birou", poručio je uz osmeh, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i maštanja među Grobarima.

Nurkić je od ovog leta slobodan igrač i može da bira novu sredinu, što dodatno daje prostor za spekulacije o njegovoj budućnosti.

Iako konkretnih pregovora sa Partizanom nije bilo, njegov komentar mnogi su protumačili kao indirektnu poruku da bi mu dolazak u redove crno-bijelih predstavljao ozbiljnu i privlačnu opciju.

Nurkić iza sebe ima bogato NBA iskustvo, igrao je za Denver, Portland, Finiks, Šarlot i Jutu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

