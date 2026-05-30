Logo
Large banner

Teška nesreća u Crnoj Gori, poginule dvije osobe

30.05.2026 12:42

Komentari:

0
Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе
Foto: Služba zaštite i sapašavanja BP

U saobraćajnoj nesreći koja se desila danas, 30. maja, na putu Gubavac - Bistrica u mjestu Lozna Luka, u Bijelom Polju, poginule su dvije osobe.

Stradali su vozač i suvozač. Na licu mjesta je policija, ekipa Hitne službe i dvije ekipe Službe zaštite i spasavanja.

Kako su saopštili iz Službe zaštite i spašavanje u nesreći je učestvovalo jedno vozilo koje je iz za sada nepoznatog razloga sletjelo sa puta.

Uviđaj je u toku.

Saobraćajna nesreća policiji je prijavljena u devet sati i 47 minuta.

(RTCG)

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сплит

Region

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20 h

0
Тешка несрећа у Хрватској: Погинуо матурант, троје повријеђених

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj: Poginuo maturant, troje povrijeđenih

1 d

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Region

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

1 d

0
полиција Хрватска

Region

Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Maturanti se vraćali sa proslave, jedan od njih poginuo

1 d

0

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner