Teška nesreća u Crnoj Gori, poginule dvije osobe

U saobraćajnoj nesreći koja se desila danas, 30. maja, na putu Gubavac - Bistrica u mjestu Lozna Luka, u Bijelom Polju, poginule su dvije osobe.

Stradali su vozač i suvozač. Na licu mjesta je policija, ekipa Hitne službe i dvije ekipe Službe zaštite i spasavanja.

Kako su saopštili iz Službe zaštite i spašavanje u nesreći je učestvovalo jedno vozilo koje je iz za sada nepoznatog razloga sletjelo sa puta.

Uviđaj je u toku.

Saobraćajna nesreća policiji je prijavljena u devet sati i 47 minuta.

