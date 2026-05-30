Teška nesreća u Crnoj Gori, poginule dvije osobe

U saobraćajnoj nesreći koja se desila danas, 30. maja, na putu Gubavac - Bistrica u mjestu Lozna Luka, u Bijelom Polju, poginule su dvije osobe.
Stradali su vozač i suvozač. Na licu mjesta je policija, ekipa Hitne službe i dvije ekipe Službe zaštite i spasavanja.
Kako su saopštili iz Službe zaštite i spašavanje u nesreći je učestvovalo jedno vozilo koje je iz za sada nepoznatog razloga sletjelo sa puta.
Uviđaj je u toku.
Saobraćajna nesreća policiji je prijavljena u devet sati i 47 minuta.
(RTCG)
