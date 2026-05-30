GrO SNSD Banjaluka pokreće inicijativu da se jedna od ulica nazove po Momiru Taliću

30.05.2026 13:26

Gradski odbor SNSD Banja Luka pokrenuće inicijativu da se jedna od ulica u centru grada nazove po general - pukovniku Momiru Taliću, komandantu Prvog krajiškog korpusa i nekadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Republike Srpske

Odbornici SNSD to će predložiti Skupštini grada.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, predložio je da trg u centru grada, na kome se nalazi centralno spomen obilježje poginulim borcima u Odbrambeno – otadžbinskom ratu, dobije ime po generalu Taliću.

Talić, koji je preminuo 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, ostao upamćen kao simbol proboja koridora života kojim su povezani zapadni i istočni dio Republike Srpske.

U Talićima, u Piskavici kod Banjaluke, obilježene su 23 godine od njegove smrti.

Služen je parastos i položeni vijenci u sjećanje na jednog od ključnih komandanata Vojske Republike Srpske.

