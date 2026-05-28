U Banjaluci se izdaje stan za 4.000 KM

ATV
28.05.2026 21:25

У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ
Cijene nekretnina se nikada nisu stabilizovale. Gradi se na svakom ćošku, a cijene i dalje rastu. I ne samo da se gradi, nego se istom mjerom i izdaje.

U oglasu banjalučke agencije koja se bavi prodajom i iznajmljivanjem nekretnina nalazi se zanimljiv oglas, barem cijenom. Riječ je o trosobnom stanu od skoro 90 kvadrata u samom centru grada koji se iznajmljuje za čak 4.000 KM mjesečno.

Kako autori oglasa navode, riječ je o prestižnom stanu sa dvije spavaće sobe od kojih glavna spavaća soba posjeduje vlastiti đakuzi, kupatilo, toalet i prostran balkon.

Zgrada je napravljena prošle godine, a stan je savremeno opremljen.

U cijenu su uključene režije, garažno mjesto kao i pripadajući PDV. Zakup je moguć isključivo na duži period, minimalno 12 mjeseci, uz obavezan depozit. To bi značilo da neko mora dati 48.000 KM da bi živio u ovom stanu.

