U Banjaluci se izdaje stan za 4.000 KM

Autor:ATV
Komentari:0
Cijene nekretnina se nikada nisu stabilizovale. Gradi se na svakom ćošku, a cijene i dalje rastu. I ne samo da se gradi, nego se istom mjerom i izdaje.
U oglasu banjalučke agencije koja se bavi prodajom i iznajmljivanjem nekretnina nalazi se zanimljiv oglas, barem cijenom. Riječ je o trosobnom stanu od skoro 90 kvadrata u samom centru grada koji se iznajmljuje za čak 4.000 KM mjesečno.
Kako autori oglasa navode, riječ je o prestižnom stanu sa dvije spavaće sobe od kojih glavna spavaća soba posjeduje vlastiti đakuzi, kupatilo, toalet i prostran balkon.
Zgrada je napravljena prošle godine, a stan je savremeno opremljen.
U cijenu su uključene režije, garažno mjesto kao i pripadajući PDV. Zakup je moguć isključivo na duži period, minimalno 12 mjeseci, uz obavezan depozit. To bi značilo da neko mora dati 48.000 KM da bi živio u ovom stanu.
