Vrane napadaju Banjalučane: Mahao sam ruksakom da se odbranim

Po prvi put u životu, priča, napale su ga vrane. I iskustvo nije bilo prijatno.

Republika Srpska Dodik u Moskvi: Srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku

"Krenuo sam prema semaforu i osjetio kao da mi je, recimo, golub preletio preko glave. Za koji sekund ponovo sam osjetio krila i shvatio da me napada vrana. Bila je izuzetno brza i spremna. Letjela je oko mene, a ja sam mahao ruksakom da je otjeram. Srećom, uspio sam pobjeći", priča Boris za "Srpskainfo".

I izgleda da ovo nije jedini slučaj.

"Supruzi sam rekao šta mi se dogodilo, a ona je na poslu čula za još dva napada vrana u gradu. Jedan u Boriku, a drugi u Starčevici gdje su ženi, navodno, raskrvarile glavu", kaže on.

Struka objašnjava da vrane nisu prirodno agresivne prema ljudima, već da se radi o čistom roditeljskom instinktu. Upravo period od početka maja do kraja juna predstavlja njihovu sezonu "visokog rizika“.

To je vrijeme kada mladunci uče da lete. Zbog nespretnosti, oni često ispadnu iz gnijezda i završe u grmlju ili na travi. Odrasle vrane tada intenzivno dežuraju iznad njih. Svakog prolaznika, dijete ili psa koji priđu blizu skrivenog mladunčeta, roditelji doživljavaju kao smrtnu opasnost i kreću u silovit napad kako bi odbranili svoje "dijete".

Nevjerovatna memorija

Najaktivnije su tamo gdje je frekvencija pješaka najveća.

Svijet Evropa postaje najtopliji kontinent: Naučnici otkrili zašto temperature divljaju

A vrane imaju nevjerovatnu memoriju. Ako ih je neko na određenom mjestu povrijedio ili uplašio, zapamtiće njegovo lice ili specifične predmete poput kišobrana i napadati ljude koji ih podsjećaju na tu osobu.

Ako se "nađete na meti“ ovih ptica što prije zaobiđite tu lokaciju, podignite ruksak, torbu ili kišobran iznad glave, hodajte brzo, ali nemojte trčati i mahati rukama, jer ih to dodatno provocira.

I, zato, budite oprezni dok prolazite u narednim sedmicama, jer su brižni pernati roditelji na oprezu.