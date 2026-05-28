Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, u Banjaluci je počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti čiji je predsjedavajući Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost.

Više od stotinu učesnika, iz 20 zemalja stiglo je u Banjaluku.

Iz SAD i Evrope, na samitu, učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije, biznisa.

Na današnjoj ceremoniji otvaranja obratiće se predsjednik Gold instituta Eli Gold i Ana Trišić Babić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske.

General Flin govoriće o budućnosti transatlantske bezbjednosti u multipolarnom svijetu, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske, dok će predsjednik Vlade Savo Minić učestvovati u završnim obraćanjima koja bi trebalo da odrede okvir za nastavak transatlantskog dijaloga sa Balkanom.

Sa učesnicima samita sutra bi, po povratku iz Moskve, trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

U Banjaluci je otvorena Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Evropa čime je Banjaluka postala prvi evropski predstavnik vašingtonske organizacije.