Logo
Large banner

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci

Autor:

ATV
28.05.2026 07:40

Komentari:

1
Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци
Foto: ATV

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, u Banjaluci je počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti čiji je predsjedavajući Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost.

Više od stotinu učesnika, iz 20 zemalja stiglo je u Banjaluku.

Iz SAD i Evrope, na samitu, učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije, biznisa.

Мајкл

Republika Srpska

Flin: Mi iz Instituta Gold smo dio rješenja i imamo veliki uticaj

Na današnjoj ceremoniji otvaranja obratiće se predsjednik Gold instituta Eli Gold i Ana Trišić Babić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske.

General Flin govoriće o budućnosti transatlantske bezbjednosti u multipolarnom svijetu, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske, dok će predsjednik Vlade Savo Minić učestvovati u završnim obraćanjima koja bi trebalo da odrede okvir za nastavak transatlantskog dijaloga sa Balkanom.

Голд институт

Republika Srpska

Gold institut otvorio kancelariju u Banjaluci, prva u Evropi

Sa učesnicima samita sutra bi, po povratku iz Moskve, trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

U Banjaluci je otvorena Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Evropa čime je Banjaluka postala prvi evropski predstavnik vašingtonske organizacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropski samit Gold instituta

Gold institut

Banjaluka

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković bi kupovao 100 novih autobusa, a prevoznicima duguje 4 miliona KM

17 h

5
Панорама Бањалуке.

Banja Luka

Moto Fest mijenja režim saobraćaja: MUP najavio obustave u centru Banjaluke

20 h

0
Превентивне мјере због могуће несташице воде у Бањалуци

Banja Luka

Preventivne mjere zbog moguće nestašice vode u Banjaluci

21 h

1
Школа, учионица

Banja Luka

Edukacija za banjalučke osnovce - "Oružje ne štiti, oružje ubija"

22 h

0

  • Najnovije

08

59

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner