Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Tariku Pruscu.

Prusac se sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo Elme Godinjak, novinarke iz Sarajeva.

On je, kako se sumnja, ubistvo počinio 3. maja pred očima maloljetne djevojčice, koju je prethodno izveo iz stana ubijene.

Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.

"Prusac se sumnjiči da je u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s d‌jetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio", navedeno je iz Tužilaštva KS dan nakon.