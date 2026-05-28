Logo
Large banner

Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

Autor:

ATV
28.05.2026 09:43

Komentari:

0
Затражено продужење притвора за Тарика Прусца
Foto: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Tariku Pruscu.

Prusac se sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo Elme Godinjak, novinarke iz Sarajeva.

On je, kako se sumnja, ubistvo počinio 3. maja pred očima maloljetne djevojčice, koju je prethodno izveo iz stana ubijene.

Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.

"Prusac se sumnjiči da je u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s d‌jetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio", navedeno je iz Tužilaštva KS dan nakon.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tarik Prusac

Elma Godinjak

Ubistvo

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пленковић одбацио убрзано приступање Кијева ЕУ

Region

Plenković odbacio ubrzano pristupanje Kijeva EU

3 h

0
Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци

Banja Luka

Počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci

3 h

1
Објавио оглас за пастира, добио више од 700 пријава: Шокирао се када је видио ко је све на листи

Svijet

Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: Šokirao se kada je vidio ko je sve na listi

3 h

0
Каран: Школа у Осмацима добила савремену информатичку опрему

Republika Srpska

Karan: Škola u Osmacima dobila savremenu informatičku opremu

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Eksplozija u Borči: Bačena bomba na lokal, geleri izrešetali izlog i zidove

4 h

0
И даље потрага за дјечаком који је нестао у Дрини

Hronika

I dalje potraga za dječakom koji je nestao u Drini

19 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Profesoru iz Bijeljine određen pritvor: Osumnjičen za polno uznemiravanje učenice

19 h

0
СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

Hronika

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

21 h

0

  • Najnovije

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner