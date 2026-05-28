Eksplozija u Borči: Bačena bomba na lokal, geleri izrešetali izlog i zidove

28.05.2026 07:41

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Ručna bomba sa gelerima bačena je juče u ranim jutarnjim časovima na jedan lokal u beogradskom naselju Borča.

Prema riječima očevidaca, eksplozija je odjeknula oko četiri sata ujutru i uznemirila stanare okolnih zgrada. Na sreću, u trenutku napada nije bilo povrijeđenih jer lokal u to vrijeme nije radio, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Prizori uništenja

Stakla izloga su na pojedinim mjestima u potpunosti smrskana, dok su na drugim dijelovima razbijena ili puna rupa od gelera koji su se razletjeli prilikom eksplozije. Metalni stubovi su izbušeni, a dijelovi gelera ostali su zabodeni u zidove i ogradu.

Kako se može vidjeti na licu mjesta, ogromni paneli stakla potpuno su popucali i izletjeli iz ležišta. Metalni ramovi vrata i izloga ostali su izrešetani, a oštećena je i staklena nadstrešnica, čiji su dijelovi padali po pločniku. Unutar lokala rasuti su komadi stakla, oštećen je inventar, a stolovi koji su se nalazili ispred objekta takođe su izbušeni gelerima.

Istraga u toku

Prema prvim informacijama, video-nadzor nije uspio da snimi sam trenutak napada. Ipak, kamere su zabilježile sumnjivo ponašanje nepoznate osobe koja je više puta biciklom prolazila ispred lokala. Navodno se pred sam kraj snimka vidi osoba koja prilazi objektu sa placa pored, ali zbog udaljenosti nije moguće jasno vidjeti lice.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mjesta, obavila uviđaj i pokrenula istragu. Inspektori trenutno izuzimaju snimke sa video-nadzora okolnih objekata kako bi utvrdili identitet napadača i rasvijetlili sve okolnosti ovog incidenta.

Šta je bomba sa gelerima?

Riječ je o eksplozivnoj napravi dizajniranoj da prilikom detonacije stvori udarni talas i rasprši stotine metalnih fragmenata velikom brzinom na sve strane. Za razliku od klasičnih eksploziva, ove naprave imaju košuljicu od čelika ili žice koja se prilikom pucanja ravnomerno raspada, nanoseći veliku štetu na udaljenosti od centra eksplozije, prenosi Telegraf.rs.

