Bik uletio u frizerski salon, nastao opšti haos: Incident u Turskoj

U istanbulskoj opštini Sultanbejli bik-kurban je pobjegao vlasniku i nakon trčanja ulicama razbio staklo frizerskog salona te uletio u salon. Trenutak kada je bik ušao u salon i bježanje ljudi u salonu zabilježeni su bezbjednosnim kamerama.

Incident se dogodio sinoć u naselju Hamidije. Među radnicima i mušterijama zavladali su panika i strah te su se odmah razbježali. Bik je ubrzo istrčao iz salona i počeo trčati kroz naselje. Tom prilikom napao je vlasnika i mještane koji su ga pokušavali uhvatiti.

Društvo Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođene 22 bebe

Pošto ga sami nisu uspijevali savladati, građani su zatražili pomoć opštinskih službi. Nakon dugotrajne potjere, bik je uhvaćen i vraćen vlasniku.

Resit Koni, vlasnik frizerskog salona čiji je izlog bik razbio, ispričao je šta se dogodilo.

- Bik je došao iz donjeg naselja. Sjedio sam kada je uletio u radnju. Unutra je bilo mušterija, među kojima jedno dijete. Sagnuo sam se i privio dijete uz sebe da se ne uplaši. Komadići stakla su mi se zabili u ruke. Imali smo lude sreće. Hvala i na ovome. Povrijeđen sam, ali pošto je životinja pala na pod, to nam je dalo priliku da pobjegnemo - izjavio je Koni.

Prema njegovim riječima, imaju četiri stolice i na sve četiri su bile mušterije kada se incident dogodio. Pošto su mušterije imale zakazane termine, dodaje, nije bilo gužve te je zahvalan Bogu na tome, prenosi turska televizijska kuća ntv.