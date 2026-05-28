Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

U Palati nezavisnosti u Astani priređen je svečani doček za ruskog predsjednika Vladimira Putina, uoči bilateralnog sastanka sa predsjednikom Kazahstana Kasemom Žomartom Tokajevim.

Tokom svečane ceremonije iznad Astane preletjeli su avioni koji su nebo obojili u boje ruske trobojke. Nakon toga, predsjednici su pozdravili delegacije dviju država, dok su orkestri izveli himne Rusije i Kazahstana.

Putin boravi u Kazahstanu u trodnevnoj državnoj posjeti, a dan ranije održao je neformalan razgovor sa Tokajevim.

Nakon ceremonije dočeka, lideri će razgovarati o ključnim aspektima daljeg razvoja saradnje u političkoj, trgovinsko-ekonomskoj, vojno-tehničkoj, kulturno-humanitarnoj i drugim oblastima. Takođe će razmijeniti mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, kao i o perspektivama saradnje u okviru multilateralnih organizacija.

Ruski predsjednik će u Astani učestvovati i u događajima u okviru zasjedanja Višeg evroazijskog ekonomskog savjeta, prenosi Sputnjik.