Logo
Large banner

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Autor:

ATV
28.05.2026 08:31

Komentari:

0
Јутјуб платформа телефон
Foto: freestocks.org/Pexels

Jutjub je najavio novu funkciju koja će automatski označavati video-sadržaje napravljene ili značajno izmijenjene pomoću vještačke inteligencije, što predstavlja još jedan veliki korak tehnoloških platformi u pokušaju da ograniče širenje dezinformacija i obmanjujućih "deepfake" snimaka.

Nova pravila podrazumijevaju da će Jutjub koristiti sopstvene AI sisteme za prepoznavanje sintetičkog ili digitalno modifikovanog sadržaja, čak i u slučajevima kada kreatori videa sami ne prijave da su koristili vještačku inteligenciju.

Аутомобил

Auto-moto

Kupovina polovnog automobila: 10 najčešćih grešaka koje mogu skupo da vas koštaju

Kompanija je saopštila da će oznake biti posebno vidljive kod tema koje uključuju vijesti, politiku, ratove, zdravstvo ili druge osjetljive događaje kod kojih bi manipulacija mogla izazvati ozbiljne posljedice.

Oznake će se pojavljivati direktno na videima

Prema najavi Jutjuba, korisnici će na pojedinim snimcima ubuduće moći vidjeti obavještenje da je sadržaj "izmijenjen ili sintetički generisan", prenosi "MacRumors". Cilj je da gledaoci lakše prepoznaju kada određeni video nije autentičan ili je djelimično kreiran uz pomoć AI tehnologije.

Kompanija je još ranije zahtijevala od autora sadržaja da sami prijave korištenje vještačke inteligencije, ali sada prvi put uvodi sistem automatskog otkrivanja i označavanja.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Zdravlje

Ljekar otkrio zašto se budimo umorni: Ovo je najveći neprijatelj sna

Jutjub navodi da će nova tehnologija analizirati audio, video i vizuelne elemente kako bi prepoznala moguće manipulacije, uključujući lažno generisane glasove, izmijenjena lica ili potpuno AI-kreirane scene.

Reakcija na sve veći broj "deepfake" sadržaja

Posljednjih godina internet je preplavljen AI-generisanim sadržajem koji je često teško razlikovati od stvarnih snimaka. Posebnu zabrinutost izazvali su slučajevi lažnih videa političara, poznatih ličnosti i javnih događaja koji su se viralno širili društvenim mrežama.

Stručnjaci upozoravaju da razvoj generativne vještačke inteligencije omogućava kreiranje izuzetno uvjerljivih lažnih snimaka uz minimalno tehničko znanje, zbog čega platforme sve više uvode zaštitne mehanizme.

Жељезнице, воз

Društvo

Danas i sutra obustava saobraćaja na pružnom prelazu Kakmuž

Jutjub je ranije već uveo mogućnost da pojedinci zatraže uklanjanje AI sadržaja koji imitira njihov izgled ili glas, posebno kada je riječ o obmanjujućem ili štetnom materijalu.

Nova pravila prvo za ograničen broj korisnika

Kompanija je saopštila da će sistem automatskog označavanja u početku biti dostupan manjem broju kreatora sadržaja, nakon čega će se postepeno proširiti na cijelu platformu.

Jutjub nije precizirao koliko će sistem biti agresivan u označavanju sadržaja niti kako će rješavati moguće greške, ali ističe da će kreatori imati mogućnost žalbe ukoliko smatraju da je video pogrešno označen.

Analitičari smatraju da je riječ o jednom od najvažnijih poteza velikih tehnoloških kompanija u pokušaju da uspostave ravnotežu između razvoja AI alata i zaštite korisnika od manipulacija.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom

Tehnološke kompanije pod sve većim pritiskom

Jutjubov potez dolazi u trenutku kada se velike tehnološke firme suočavaju sa rastućim pritiskom regulatora širom svijeta da jasnije označavaju AI sadržaj.

Evropska unija kroz novi AI Act već insistira na transparentnosti kada je riječ o sintetičkom sadržaju, dok se slični zakoni pripremaju i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zbog toga mnogi očekuju da će automatsko označavanje AI videa uskoro postati standard na gotovo svim velikim platformama za dijeljenje sadržaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jutjub

Vještačka inteligencija

video snimak

društvene mreže

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бик улетио у фризерски салон у Турској.

Svijet

Bik uletio u frizerski salon, nastao opšti haos: Incident u Turskoj

46 min

0
Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođene 22 bebe

54 min

0
киша коловози мокро саобраћај

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

56 min

0
Глумац Џони Деп

Scena

Ukrao karticu Džonija Depa i potrošio 600.000 evra: Glumac nije ni primijetio

1 h

0

Više iz rubrike

Интернет

Nauka i tehnologija

Možda niste znali: Ovi uređaji u domu mogu usporiti internet

23 h

1
Крпељ зараза инфекција

Nauka i tehnologija

Korisna opcija na telefonima: Može pomoći u otkrivanju krpelja

1 d

1
свемир, звијезде

Nauka i tehnologija

Titanova atmosfera je gušća od Zemljine, rijeke i jezera su od metana i etana, a letenje je lakše od vožnje

2 d

0
Кина послала три астронаута у свемир, један остаје годину дана

Nauka i tehnologija

Kina poslala tri astronauta u svemir, jedan ostaje godinu dana

2 d

0

  • Najnovije

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

08

31

Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi, obraćanje Dodika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner