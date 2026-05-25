Kina poslala tri astronauta u svemir, jedan ostaje godinu dana

Kina je u ned‌jelju, 24. maja, uspješno lansirala svemirsku letjelicu "Šendžou 23" sa trojicom astronauta ka svemirskoj stanici "Tjangong", a jedan član posade provešće godinu dana u orbiti, što će predstavljati najduži boravak kineskog astronauta u svemiru do sada, u okviru priprema Pekinga za planirano slijetanje ljudi na Mjesec do 2030. godine.

Letjelica "Šendžou 23" lansirana je u 23.08 po lokalnom vremenu iz Satelitskog centra Điućuan na sjeverozapadu Kine, pomoću rakete "Dugi marš 2F Y23", navodi Rojters.

Posadu čine komandant Džu Jangdžu, pilot Džang Juanži i specijalista za korisni teret Li Điajing, bivši policijski inspektor iz Hongkonga i prvi astronaut iz tog grada koji učestvuje u kineskoj svemirskoj misiji, prenosi Tan‌jug.

Kineska agencija za svemirske letove sa ljudskom posadom saopštila je da će naknadno biti odlučeno koji astronaut će ostati godinu dana na stanici "Tjangong", u zavisnosti od razvoja misije.

Takav boravak predstavlja jednu od najdužih svemirskih misija u istoriji, ali je i dalje kraći od rekorda ruskog kosmonauta iz 1995. godine, koji je u orbiti proveo 14 i po mjeseci.

Kina, kojoj je ostalo manje od četiri godine do planiranog slijetanja na Mjesec, intenzivno razvija novu opremu i tehnologiju za lunarne misije, uključujući rakete "Dugi marš 10", svemirski brod "Mengdžou" i lunarni lender "Lanjue".

Od 2021. godine kineske misije "Šendžou" šalju po tri astronauta na šestomjesečne boravke na stanici "Tjangong".

Kineska svemirska agencija trenutno obučava i dvojicu pakistanskih astronauta, od kojih bi jedan mogao da učestvuje u kratkotrajnoj misiji na "Tjangongu" već ove godine.

Prethodna misija "Šendžou 22" lansirana je ranije nego što je planirano, kako bi vratila tri kineska astronauta na Zemlju nakon što je njihova letjelica "Šendžou 20" oštećena svemirskim otpadom u orbiti.

Kina je do sada na Mjesec slala samo robotske misije, ali je u junu 2024. godine postala prva država koja je uz pomoć robota donijela uzorke sa tamne strane Mjeseca.

Uspješno slijetanje ljudi na Mjesec prije 2030. godine dodatno bi ojačalo kineski plan da zajedno sa Rusijom do 2035. uspostavi stalnu bazu na Mjesecu.

Naučnici će tokom produženog boravka astronauta proučavati posljedice izloženosti radijaciji, gubitka koštane mase i psihološkog stresa u svemiru.

Kineski državni mediji prenijeli su i da Peking sprovodi prvi eksperiment sa "vještačkim ljudskim embrionom" u svemiru, nakon što su uzorci ljudskih matičnih ćelija poslati posadi misije "Šendžou 22" na stanici "Tjangong".

Cilj eksperimenta je, napominje Rojters, proučavanje dugotrajnog boravka, preživljavanja i reprodukcije ljudi u svemiru.

Kina je do sada gotovo deset puta slala astronaute na svoju svemirsku stanicu, ali novo lansiranje dolazi, prema ocenama Rojtersa, u trenutku ubrzane svemirske trke sa Sjedinjenim Američkim Državama oko budućih misija na Mjesec.

Vašington je ranije optuživao Peking da planira kolonizaciju i eksploataciju resursa na Mjesecu, što je Kina odbacila.

Američka svemirska agencija NASA planira misiju sa ljudskom posadom na Mjesec 2028. godine, dvije godine prije kineskog cilja.

Sjedinjene Američke Države žele da uspostave dugoročno prisustvo na Mjesecu kao pripremu za buduće ljudske misije na Mars.