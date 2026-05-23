Logo
Large banner

Svi kucaju ove tajne kodove u telefon — evo šta oni znače

Autor:

ATV
23.05.2026 16:32

Komentari:

0
Телефон
Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Na internetu se sve češće dijele takozvani tajni kodovi za mobilne telefone za koje se tvrdi da mogu da pokažu da li je uređaj kompromitovan ili pod nečijim nadzorom.

Među najčešće pominjanim su *#21#, *#62#, *#67# i ##002#, što je izazvalo veliko interesovanje korisnika i brojne reakcije na mrežama.

илу-трамвај

Svijet

Najmanje 27 ljudi povrijeđeno u sudaru tramvaja: Poremećen tramvajski saobraćaj u njemačkom gradu

Stručnjaci za sajber bezbjednost objašnjavaju da se radi o standardnim GSM i servisnim kodovima koji postoje godinama i koji služe za provjeru prosljeđivanja poziva i osnovnih mrežnih usluga, a ne za detekciju hakovanja ili prisluškivanja.

Kod *#21# kao provjera prosljeđivanja poziva i poruka

Kada se unesu, telefon jednostavno vraća podatke o tome da li su pozivi ili poruke preusmjereni, kada je uređaj nedostupan ili zauzet, kao i osnovne informacije koje su dio operaterske infrastrukture.

Zbog toga se često dešava da korisnici pogrešno protumače tehnički rezultat kao znak da se nešto sumnjivo dešava.

Kod *#21# najčešće se opisuje kao provjera prosljeđivanja poziva i poruka, što znači da korisnik može da vidi da li je neka komunikacija preusmjerena na drugi broj, ali to ne znači automatski da je telefon kompromitovan ili da ga neko nadgleda.

Вехид Мурић

Region

Produžen pritvor trostrukom ubici iz Crne Gore

Slično važi i za *#62#, koji prikazuje šta se dešava kada je uređaj nedostupan, kao i za *#67#, koji se odnosi na situacije kada je linija zauzeta, što su sve standardne mrežne opcije.

##002# kao univerzalno rješenje za eliminaciju hakera

Posebnu pažnju privlači kod ##002#, koji se na internetu često predstavlja kao univerzalno rješenje za isključivanje hakera jer navodno briše sva prosljeđivanja poziva, ali u praksi on zavisi od operatera i ne može se posmatrati kao bezbjednosni alat.

Данијел Колман

Scena

Umro sin Danijela Kolmana: Imao je svega 14 godina

Iako može da deaktivira određene mrežne servise prosljeđivanja, on ne uklanja zlonamjerni softver niti može da detektuje napredne oblike kompromitacije uređaja, te pravo zbog toga stručnjaci naglašavaju da ovakvi savjeti mogu biti zbunjujući za korisnike koji nemaju tehničko znanje.

Kako da znamo da li je telefon hakovan?

U praksi, kako navode eksperti za digitalnu bezbjednost, pravi znakovi da nešto nije u redu sa telefonom gotovo nikada se ne vide kroz ove kodove, već kroz ponašanje samog uređaja u svakodnevnoj upotrebi.

To uključuje situacije poput naglog pražnjenja baterije, pregrijavanja telefona, usporenog rada sistema ili pojave aplikacija koje korisnik nije instalirao.

Takvi simptomi mogu da ukažu na problem, ali i na tehničke kvarove ili preopterećenje sistema, pa je uvijek potreban širi kontekst.

илу-пасош-путовања-18092025

Svijet

Čak 8.000 ljudi u koloni: EES sistem napravio pakao na granici

Stručnjaci dodatno upozoravaju da su najčešći načini kompromitacije mobilnih telefona zapravo fišing napadi, zlonamjerne aplikacije i linkovi koji vode ka lažnim stranicama, a ne bilo kakve skrivene izmjene koje bi se mogle otkriti unosom kodova. U većini slučajeva, korisnik sam nesvjesno daje dozvole ili instalira sadržaj koji omogućava neovlašćen pristup podacima.

Zbog toga se bezbjednost telefona u velikoj mjeri svodi na ponašanje korisnika, a ne na tehničke trikove.

Pazite se otvorenih Vaj-Faj mreža

Javne Vaj-Faj mreže i slabo obezbijeđeni nalozi i dalje se izdvajaju kao česti ulazi za potencijalne napade, jer omogućavaju presretanje podataka ili lakše preuzimanje kontrole nad nalogom u slučaju slabih lozinki.

Kada se ovome doda nepažnja korisnika i instaliranje neprovjerenih aplikacija, rizik od kompromitacije značajno raste.

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон

Svijet

Oženio se Donald Tramp Mlađi

Stručnjaci za sajber bezbjednost ističu da ne postoji jedan univerzalni kod koji može da pokaže da li je telefon hakovan, već samo skup tehničkih indikatora koji mogu ukazati na potencijalni problem.

Čak i kada se pojave određene nepravilnosti u prosljeđivanju poziva, to ne znači automatski da je uređaj napadnut, već da treba provjeriti šire sistemske i aplikativne faktore.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tajni kodovi

Tajni telefonski kodovi

hakeri

hakerski napad

Hakovanje

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кружни ток код Меркатора саобраћај аута

Banja Luka

Miroslav Janković upozorio na opasan problem u Banjaluci

1 h

0
Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме

Zdravlje

Zašto ''trnce'' u stopalima ne treba ignorisati: Reagujte na vrijeme

1 h

0
Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга

Srbija

Nestala djevojčica Anastasija Ferizović

1 h

0
полиција Хрватска

Region

Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

1 h

0

Više iz rubrike

Мега ракета Старшип компаније СпејсИкс обавља пробни лет из базе Старбејс у ​​Тексасу, у петак, 22. маја 2026.

Nauka i tehnologija

Lansirano najmoćnije "svemirsko čudovište" u istoriji: "Korak bliže Marsu"

2 h

0
Мета

Nauka i tehnologija

Meta ukida 350 radnih mjesta zbog ulaganja u AI

21 h

0
Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

Nauka i tehnologija

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

23 h

0
Аутомобил Тесла Сајбертрак

Nauka i tehnologija

"Može kroz vodu?" Vozač Tesle bukvalno shvatio uputstvo i završio sa lisicama

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner