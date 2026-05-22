Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

Žuta boja koja se početkom aprila pojavila na površini mora kod Martinske nedaleko od Šibenika nije bila posljedica zagađenja niti cvjetanja mora, već velike količine polna koji je vjetar donio sa kopna.

Do ovog zaključka došli su naučnici iz Institut Ruđer Bošković, koji kroz projekt POLLMAR istražuju uticaj polena na morski ekosistem Jadrana.

Svijet Bivša misica pronađena mrtva

Istraživački tim tokom aprila sproveo je višednevni eksperiment na istraživačkoj stanici Martinska, gdje su analizirali kako polen reaguje nakon što dospije na morsku površinu. Naučnike posebno zanima može li polen oslobađati organske materije i hranjive spojeve koji utiču na hemijske procese u moru i razvoj mikroorganizama.

Prema riječima rukovodioca projekta Slađana Strmečki Kos, polen u Jadranskom moru nije neuobičajena pojava, ali klimatske promjene značajno utiču na intenzitet i trajanje sezona oprašivanja. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje vezi između atmosfere i mora, posebno u obalnim područjima osjetljivim na promjene u okolini.

Naučnici su tokom ranijih istraživanja u šibenskom akvatoriju otkrili čak 89 različitih vrsta polena u površinskom sloju mora. U pojedinim uzorcima pronađene su stotine hiljada zrnaca po litru vode, među kojima su dominirali bor i čempres. Upravo taj tanki površinski sloj mora smatra se izuzetno važnim jer predstavlja prostor gdje dolazi do kontakta vazduha, sunčeve svjetlosti, organskih materija i mikroorganizama.

Hronika Pas lutalica ugrizao maloljetnika za nogu: Užas u Kaknju

U okviru eksperimenta istraživači su koristili morsku vodu i polen alepskog bora prikupljenu sa stabala u blizini obale, a zatim su uzorke nekoliko dana držali u prirodnim morskim uslovima. Cilj je bio pratiti da li polen mijenja sastav vode i utiče na život sitnih organizama koji čine osnovu morskog prehrambenog lanca.

Stručnjaci upozoravaju da je srednji Jadran prirodno siromašan hranjivim materijama poput azota i fosfora, zbog čega čak i manji dodatni unosi iz atmosfere mogu imati veliki uticaj na morski ekosistem. Rezultati istraživanja trebali bi pomoći boljem razumijevanju promjena koje klimatske promjene donose Jadranu i Mediteranu.