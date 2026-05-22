Radnik u banci sa računa klijenta ukrao 219.000 KM

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ potvrdio je optužnicu protiv službenika BBI banke Kenana Spahića iz Zenice zbog krađe 219.000 KM sa računa klijenata.

Spahić se tereti da je od oktobra do decembra 2023. godine, obavljajući poslove blagajnika u poslovnici BBI banke u Zenici, zloupotrijebio ovlaštenja tako što je prisvajao novac sa računa klijenata banke, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Optužnicom mu se stavlja na teret da je bez znanja i odobrenja klijenata sačinjavao naloge za isplatu novca, vršio storno transakcije bez propisane procedure i potrebnih odobrenja, te sa računa više klijenata podizao novac u KM i evrima.

Tereti se da je prilikom realizacije pojedinih transakcija koristio neovjerene ili nepotpisane naloge, krivotvorio potpise klijenata, te postupao suprotno pravilima koja se odnose na identifikaciju klijenata i kontrolu gotovinskih isplata.

Spahić se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 219.017 KM.

(SRNA)