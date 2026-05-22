Logo
Large banner

Radnik u banci sa računa klijenta ukrao 219.000 KM

Autor:

ATV
22.05.2026 18:06

Komentari:

0
Новац
Foto: ATV

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ potvrdio je optužnicu protiv službenika BBI banke Kenana Spahića iz Zenice zbog krađe 219.000 KM sa računa klijenata.

Spahić se tereti da je od oktobra do decembra 2023. godine, obavljajući poslove blagajnika u poslovnici BBI banke u Zenici, zloupotrijebio ovlaštenja tako što je prisvajao novac sa računa klijenata banke, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Удес код Тропика у Бањалуци

Hronika

Hitna na terenu: Teži udes u Banjaluci

Optužnicom mu se stavlja na teret da je bez znanja i odobrenja klijenata sačinjavao naloge za isplatu novca, vršio storno transakcije bez propisane procedure i potrebnih odobrenja, te sa računa više klijenata podizao novac u KM i evrima.

Tereti se da je prilikom realizacije pojedinih transakcija koristio neovjerene ili nepotpisane naloge, krivotvorio potpise klijenata, te postupao suprotno pravilima koja se odnose na identifikaciju klijenata i kontrolu gotovinskih isplata.

Слоба Васић

Scena

Otkriveno šta se dešava u domu Slobe Vasića: Pjevač donio bitnu odluku

Spahić se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 219.017 KM.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

banka

Krađa

hapšenje

Policija

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У бурету пронађено тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

3 h

0
Вакцина вакцинација

Zdravlje

Poznato kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

3 h

0
Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

Nauka i tehnologija

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

3 h

0
Твиша Шарма, мисица пронађена мртва

Svijet

Bivša misica pronađena mrtva

3 h

0

Više iz rubrike

Удес код Тропика у Бањалуци

Hronika

Hitna na terenu: Teži udes u Banjaluci

3 h

0
Пас кангал

Hronika

Pas lutalica ugrizao maloljetnika za nogu: Užas u Kaknju

3 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Muškarac koji je prijetio ubistvima u Sarajevu rekao ''da mu dolaze glasovi u glavu, pa bi zbog toga ubijao''

4 h

0
Удовица Александра Нешовића дала исказ у Тужилаштву: Ево шта је рекла о убиству невјенчаног супруга

Hronika

Udovica Aleksandra Nešovića dala iskaz u Tužilaštvu: Evo šta je rekla o ubistvu nevjenčanog supruga

4 h

0

  • Najnovije

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. i 24. maja u Banjaluci

21

01

Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

21

00

Paradajz rađa kao lud ako pored njega posadite ovu biljku

20

53

Đoković otvorio dušu: Boli me

20

48

Zašto telefon ne treba držati pored kreveta dok spavamo?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner