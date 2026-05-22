Pas lutalica ugrizao maloljetnika za nogu: Užas u Kaknju

U Kaknju se u petak, 22. maja, dogodio incident ispred pošte u 13.30 sati u kojem je pas lutalica ugrizao maloljetnu osobu.

Kako je za portal Radiosarajevo rekla portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, policijsku stanicu Kakanj je o ovom slučaju obavijestio službenik Doma zdravlja Kakanj.

"U Dom zdravlja Kakanj je pristupio povrijeđeni maloljetnik (2019) u pratnji staratelja kako bi mu se ukazala adekvatna medicinska pomoć", rekla je Ekinović za pomenuti portal.

Prema riječima portparolke MUP-a ZDK, maloljetnik je zadobio povrede u gornjem predjelu noge koje su nastale ugrizom psa.

Policijski službenici su se po prijavi zaputili u dom zdravlja gdje su obavili razgovor sa ljekarom i povrijeđenim maloljetnikom.