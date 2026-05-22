Horoskop za vikend: Pročitajte šta donose dani pred nama

Ovo je vikend važnih razgovora, neočekivanih susreta i promjena raspoloženja koje dolaze brzo, ali s razlogom. Mnogi će imati osjećaj da više ne mogu da ignorišu sopstvene emocije, potrebe i želju za promjenom.

Istovremeno, energija Djevice tokom vikenda donosi potrebu da sredimo misli, odnose i planove za naredni period.

Ovo nije vikend velikih iluzija — već iskrenih odluka, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak:

Ovan

Vikend vam donosi potrebu da usporite i razmislite o svemu što se dešavalo prethodnih nedjelja.

Iako ćete željeti akciju i dinamiku, sada vam univerzum jasno pokazuje da neke stvari ne mogu da se rješavaju impulsivno. Posebno kada je riječ o ljubavi i odnosima.

Ako ste u vezi, partner može željeti ozbiljniji razgovor o budućnosti ili stabilnosti odnosa. Slobodni Ovnovi mogli bi neočekivano obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Kraj vikenda donosi više jasnoće i osjećaj da konačno znate šta želite.

Bik

Mars u vašem znaku pojačava emocije, strast i potrebu da preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom.

Ovo je vikend u kojem mnogi Bikovi donose važne odluke vezane za ljubav, posao ili finansije. Više ne želite da čekate da se stvari same promjene.

U ljubavi, privlačnost je veoma naglašena. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje odmah djeluje intenzivno i drugačije.

Zauzeti Bikovi žele više sigurnosti, pažnje i konkretnih planova za budućnost.

Blizanci

Sezona Blizanaca vraća vam energiju, samopouzdanje i osjećaj da se stvari konačno kreću u pravom smjeru.

Bićete veoma društveni, komunikativni i raspoloženi za nova iskustva, ali ispod te lagane energije krije se mnogo ozbiljnije razmišljanje o odnosima i budućnosti.

Jedan razgovor tokom vikenda mogao bi potpuno promijeniti vaš pogled na osobu koja vam je važna.

Mogući su neočekivani pozivi, poruke i susreti koji bude emocije koje ste pokušavali da ignorišete.

Rak

Vikend vam donosi emotivno olakšanje i potrebu da se okružite ljudima uz koje se osjećate sigurno.

Poslije perioda emotivne napetosti, sada konačno imate osjećaj da možete da dišete mirnije.

U ljubavi, odnosi postaju nježniji i otvoreniji. Ako ste u vezi, partner pokazuje više pažnje i potrebe za bliskošću. Slobodni Rakovi mogli bi upoznati nekoga kroz prijatelje ili porodično okupljanje.

Intuicija vam je veoma jaka — poslušajte je.

Lav

Ovaj vikend donosi vam mnogo više pažnje nego što očekujete.

Harizma vam je pojačana, ljudi žele vaše društvo, a moguće je i novo poznanstvo koje vas potpuno izbacuje iz rutine.

Ipak, ispod svega krije se potreba da konačno budete iskreni prema sebi kada je riječ o emocijama.

Ako ste u vezi, jedan razgovor može promijeniti dinamiku odnosa. Slobodni Lavovi privlače osobu koja djeluje potpuno drugačije od njihovog uobičajenog tipa.

Djevica

Mjesec u vašem znaku tokom vikenda pojačava emocije, intuiciju i potrebu da konačno sredite haos koji se nakupio u vašim mislima.

Bićete mnogo osjetljiviji nego inače, ali i spremniji da priznate sebi šta vas zapravo muči.

U ljubavi, sada više ne pristajete na polovične odnose. Ako nešto nema budućnost, jasno ćete to osjetiti.

Slobodne Djevice mogle bi upoznati nekoga kroz posao, svakodnevicu ili potpuno spontanu situaciju.

Vaga

Vikend vam donosi potrebu za mirom i distancom od ljudi i situacija koje vam crpe energiju.

Iako ćete spolja delovati raspoloženo i društveno, zapravo ćete mnogo razmišljati o tome kome više želite da dajete svoje vrjijeme i emocije.

U ljubavi, moguće je razjašnjenje odnosa koji vas dugo zbunjuje.

Kraj vikenda donosi osjećaj olakšanja i jasniju sliku o tome šta želite od budućnosti.

Škorpija

Odnosi su glavna tema ovog vikenda.

Neko iz vašeg okruženja mogao bi pokazati emocije koje niste očekivali, dok vi istovremeno pokušavate da razumijete sopstvene potrebe i želje.

U ljubavi, hemija i privlačnost su veoma naglašeni, ali sada želite mnogo više od površne priče.

Ako ste slobodni, moguć je veoma intenzivan susret koji djeluje gotovo sudbinski.

Strijelac

Vikend vas tera da usporite i ozbiljnije razmislite o svojim planovima.

Iako vam prija dinamika i spontana energija sezone Blizanaca, sada osjećate potrebu da donesete konkretnije odluke o poslu, odnosima i budućnosti.

U ljubavi, moguće je zanimljivo poznanstvo kroz izlazak, putovanje ili društvene mreže.

Partner može željeti više stabilnosti i sigurnosti nego ranije.

Jarac

Ovo je vikend koji vam donosi mnogo više optimizma i lakoće nego prethodni period.

Konačno imate osjećaj da se stvari smiruju i da više ne morate sve da držite pod kontrolom.

U ljubavi, emocije postaju toplije i iskrenije. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo sa osobom koja vas inspiriše i mentalno pokreće.

Prijaće vam putovanja, dobra hrana, umetnost i ljudi uz koje možete potpuno da se opustite.

Vodolija

Ovaj vikend donosi vam važne emotivne uvide i razgovore koje više ne možete da odlažete.

Mnogi Vodolije mogli bi shvatiti da su spremni za potpuno novu fazu u ljubavi ili životu generalno.

Ako ste u vezi, odnos može postati mnogo iskreniji i otvoreniji. Slobodne Vodolije privlači osoba koja je misteriozna, drugačija i veoma inteligentna. Kraj vikenda donosi vam osjećaj oslobađanja.

Ribe

Partnerstva i odnosi dolaze u prvi plan tokom ovog vikenda. Bićete veoma emotivni, intuitivni i osjetljivi na ponašanje drugih ljudi, pa vam je važno da budete okruženi osobama koje vam prijaju.

U ljubavi, moguće je produbljivanje odnosa ili važan razgovor koji donosi novu bliskost. Slobodne Ribe mogle bi neočekivano upoznati nekoga ko odmah ostavlja snažan utisak.

Ovo je vikend u kojem konačno shvatate koliko zaslužujete mir i ljubav.

