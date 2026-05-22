Zašto su hirurške uniforme uvijek u plavoj ili zelenoj boji: Postoji važan razlog

Stručnjaci objašnjavaju da ove boje pomažu hirurzima da bolje vide krv, smanje naprezanje očiju i lakše uoče važne detalje tokom zahvata.
Medicinsko osoblje nekada je gotovo isključivo nosilo bijele uniforme, ali se to promijenilo početkom 20. veka.
Problem je bio u tome što jaka bijela boja pod reflektorima operacione sale može da zamori oči i izazove privremeno „zaslepljenje“ nakon dugog gledanja u crvenu boju krvi i tkiva.
Najvažniji razlog za prelazak na plave i zelene uniforme jeste činjenica da su te boje na suprotnoj strani spektra od crvene boje krvi. Zbog toga hirurzi lakše razlikuju nijanse crvene tokom operacije i bolje primećuju promjene na tkivu i krvnim sudovima.
Ako imamo krv na crvenoj odori, mislite li da bismo to mogli dobro videjti?
Oči se manje umaraju tokom operacije
Ljekari tokom višesatnih operacija neprestano gledaju u crvenu boju krvi, zbog čega dolazi do zamora očiju. Plava i zelena pomažu da se vid "odmori" i da hirurzi ostanu fokusirani duže vrijeme.
Stručnjaci navode da ove boje čak mogu poboljšati sposobnost razlikovanja različitih nijansi crvene, što je izuzetno važno tokom komplikovanih operacija, piše Kurir
Zelena i plava imaju i psihološki efekat
Pored praktične strane, ove boje djeluju smirujuće i na medicinsko osoblje i na pacijente. Zelena se posebno povezuje sa opuštanjem i manjim osjećajem stresa, pa se zato često koristi u bolnicama i operacionim salama.
Danas su standard u bolnicama širom svijeta
Zbog svih ovih razloga plave i zelene uniforme postale su standard u gotovo svim operacionim salama širom svijeta. Stručnjaci smatraju da upravo izbor boje može doprinjeti većoj preciznosti i sigurnijem radu tokom hirurških zahvata.
