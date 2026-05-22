Zašto su hirurške uniforme uvijek u plavoj ili zelenoj boji: Postoji važan razlog

22.05.2026 06:57

Foto: Pexel/ Jonathan Borba

Stručnjaci objašnjavaju da ove boje pomažu hirurzima da bolje vide krv, smanje naprezanje očiju i lakše uoče važne detalje tokom zahvata.

Nekada su ljekari nosili bijele mantile

Medicinsko osoblje nekada je gotovo isključivo nosilo bijele uniforme, ali se to promijenilo početkom 20. veka.

Problem je bio u tome što jaka bijela boja pod reflektorima operacione sale može da zamori oči i izazove privremeno „zaslepljenje“ nakon dugog gledanja u crvenu boju krvi i tkiva.

Plava i zelena su suprotnost crvenoj boji

Najvažniji razlog za prelazak na plave i zelene uniforme jeste činjenica da su te boje na suprotnoj strani spektra od crvene boje krvi. Zbog toga hirurzi lakše razlikuju nijanse crvene tokom operacije i bolje primećuju promjene na tkivu i krvnim sudovima.

Kako je objasnio student urologije Hanter Norton:

Ako imamo krv na crvenoj odori, mislite li da bismo to mogli dobro videjti?

Oči se manje umaraju tokom operacije

Ljekari tokom višesatnih operacija neprestano gledaju u crvenu boju krvi, zbog čega dolazi do zamora očiju. Plava i zelena pomažu da se vid "odmori" i da hirurzi ostanu fokusirani duže vrijeme.

Stručnjaci navode da ove boje čak mogu poboljšati sposobnost razlikovanja različitih nijansi crvene, što je izuzetno važno tokom komplikovanih operacija, piše Kurir

Zelena i plava imaju i psihološki efekat

Pored praktične strane, ove boje d‌jeluju smirujuće i na medicinsko osoblje i na pacijente. Zelena se posebno povezuje sa opuštanjem i manjim osjećajem stresa, pa se zato često koristi u bolnicama i operacionim salama.

Danas su standard u bolnicama širom svijeta

Zbog svih ovih razloga plave i zelene uniforme postale su standard u gotovo svim operacionim salama širom svijeta. Stručnjaci smatraju da upravo izbor boje može doprinjeti većoj preciznosti i sigurnijem radu tokom hirurških zahvata.

