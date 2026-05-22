Krave mogu da prepoznaju poznata lica

ATV
22.05.2026 07:24

Крава
Foto: pexels/ Octavian Iordache

Krave mogu da prepoznaju lica, pa čak i da povežu poznati glas sa odgovarajućim licem, pokazala je studija objavljena u časopisu „PLOS One“.

Autori studije došli su do tog zaključka na osnovu ispitivanja krava kojima su prikazivali video-snimke i pratili njihove reakcije. Prepoznavanje drugih živih bića je takođe centralni mehanizam kod životinja, naveli su istraživači sa Univerziteta u Turu u Francuskoj.

Kako je sproveden eksperiment

Za svoju studiju, autori su prikupili podatke o 32 krave holštajnske rase, jedne od najvažnijih mliječnih rasa na svijetu.

Životinjama su najpre istovremeno prikazali dva video-snimka sa prigušenim zvukom, jedan sa poznatim i jedan sa nepoznatim muškim licem. Odmah nakon toga, ponovo su prikazali video-snimke pojedinačno, ovog puta sa zvukom, i to jednom sa zvukom koji odgovara prikazanoj osobi, i jednom sa drugom osobom. Zvuk je bio malo nesinhronizovan, tako da krave nisu mogle da upare pokrete usana sa govorom.

Istraživači su zatim mjerili koliko dugo su krave gledale svaki video. Takođe su mjerili otkucaje srca životinja dok su gledale video-snimke i pokazalo se da kada su krave gledale video bez zvuka, znatno duže su posmatrale nepoznato lice nego poznato.

Ključni nalazi

Prema istraživačima, ovo sugeriše da su u stanju da razlikuju poznate i nepoznate ljude isključivo na osnovu video-snimaka njihovih lica.

Kada je video-snimak kombinovan sa zvukom, životinje su provodile više vremena gledajući u video ako je glas odgovarao licu, zbog čega su naučnici zaključili da krave mogu da povežu poznate i nepoznate glasove sa odgovarajućim licem.

Otkucaji srca, koji su trebali da pokažu da li su krave emocionalno reagovale tokom eksperimenta, ostali su nepromenjeni sve vrijeme.

Autori studije naveli su da video i audio-snimak ne predstavljaju potpunu interakciju sa čovekom. Rezultati, ipak, ukazuju na to da krave mogu da razlikuju poznate i nepoznate ljude čak i na videu, kao i da mogu da identifikuju ljude na osnovu lica i glasa. Tim istraživača, ipak, je naglasio da su potrebna dalja istraživanja.

Bolje razumijevanje načina na koji krave percipiraju i razlikuju ljude moglo bi da doprinese razvoju stočarskih praksi koje snažnije uključuju interakcije između ljudi i životinja.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

