Logo
Large banner

Ovo je tradicionalni pozdrav na Spasovdan

Autor:

ATV
21.05.2026 20:35

Komentari:

0
Ово је традиционални поздрав на Спасовдан

Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu duboko ukorijenjen kao Spasovdan, pravoslavni vjernici proslavljaju uvijek u šestu sedmicu nakon Vaskrsa.

S obzirom na to da je vaskršnji datum promjenljiv, i ovaj praznik se pomjera, ali se bez izuzetka obilježava u četvrtak, tačno četrdeset dana poslije Hristovog vaskrsenja.

Značaj Vaznesenja i pobjede nad smrću

Spasovdan se u hrišćanskom svijetu doživljava kao jedan od najradosnijih datuma, jer simbolizuje trenutak kada se Isus Hristos, nakon četrdesetodnevnog podučavanja apostola o širenju vjere, uzneo na nebo.

Новак Ђоковић

Tenis

Poznato kada Novak Đoković kreće u pohod na Rolan Garos

Ovaj čin predstavlja konačnu potvrdu trijumfa života nad smrću i uvršten je u red deset najvažnijih praznika posvećenih Gospodu.

Prema vjerovanju, Hristos je tim činom sjeo sa desne strane Oca, završivši svoju zemaljsku misiju spasenja ljudskog roda.

Tradicionalni pozdravi na Spasovdan

Iako je opštepoznato da se vjernici od Vaskrsa pa sve do ovog dana pozdravljaju riječima “Hristos vaskrse”, sam Spasovdan donosi specifične forme čestitanja koje su se kroz vijekove očuvale u srpskoj tradiciji. Duh praznika nalaže upotrebu posebnih riječi koje prizivaju božansku zaštitu.

илу-веш машина-машина за прање веша

Savjeti

Stručnjak otkrio najveću grešku pri pranju crne odjeće

Uobičajeno je bilo da se uputi pozdrav: “Spasi Bog”, na šta bi se otpozdravljalo rečima: “Na spasenje Hristovo, daj Bože”. U nekim delovima Srbije i danas se može čuti stari zaziv: “Sveti Spase, spasi duše naše”. Ovi pozdravi nisu samo formalnost, već duboki izraz nade vjernika u duhovno spasenje i milost.

Narodni običaji i praznična trpeza

Pored vjerskog značaja, ovaj praznik je bogat narodnim verovanjima i običajima, često upoređivan sa Đurđevdanom po snazi tradicije. Mnogi domovi proslavljaju Spasovdan kao krsnu slavu, a on je i zavjetna slava brojnih gradova i sela.

Praznični ručak obavezno uključuje tradicionalna jela poput jagnjetine i cicvare, dok se jagode smatraju obaveznim voćem na trpezi.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Moskva neće učestvovati u trci u naoružanju

Vjeruje se da je ovo dan kada su nebo i zemlja posebno povezani, pa se narod naročito usrdno moli za zdravlje ukućana, mir u domu i opšte blagostanje, verujući da će molitve upućene na ovaj “najsrećniji dan” biti uslišene, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Spasovdan

pravoslavlje

vjera

običaji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирни пејзаж са језером Естани Пример, планинама и бујном шумом у Грау Роигу, Андора.

Zanimljivosti

U ovoj zemlji žive najdugovječniji ljudi u Evropi: Nemaju vojsku ni kriminal

3 h

0
Плажа море

Zanimljivosti

Svaki znak ima svoju omiljenu destinaciju: Koja je je vaša?

5 h

0
Лабубу играчка

Zanimljivosti

Labubu postao "robot čudovište"

10 h

0
Прољеће-жена

Zanimljivosti

Kako žene različitih znakova tjeraju muškarce da polude za njima?

22 h

0

  • Najnovije

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

21

02

Dodik: Nosimo odgovornost za Srpsku i narod koji u njoj živi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner