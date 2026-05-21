Ovo je tradicionalni pozdrav na Spasovdan

Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu duboko ukorijenjen kao Spasovdan, pravoslavni vjernici proslavljaju uvijek u šestu sedmicu nakon Vaskrsa.

S obzirom na to da je vaskršnji datum promjenljiv, i ovaj praznik se pomjera, ali se bez izuzetka obilježava u četvrtak, tačno četrdeset dana poslije Hristovog vaskrsenja.

Značaj Vaznesenja i pobjede nad smrću

Spasovdan se u hrišćanskom svijetu doživljava kao jedan od najradosnijih datuma, jer simbolizuje trenutak kada se Isus Hristos, nakon četrdesetodnevnog podučavanja apostola o širenju vjere, uzneo na nebo.

Ovaj čin predstavlja konačnu potvrdu trijumfa života nad smrću i uvršten je u red deset najvažnijih praznika posvećenih Gospodu.

Prema vjerovanju, Hristos je tim činom sjeo sa desne strane Oca, završivši svoju zemaljsku misiju spasenja ljudskog roda.

Tradicionalni pozdravi na Spasovdan

Iako je opštepoznato da se vjernici od Vaskrsa pa sve do ovog dana pozdravljaju riječima “Hristos vaskrse”, sam Spasovdan donosi specifične forme čestitanja koje su se kroz vijekove očuvale u srpskoj tradiciji. Duh praznika nalaže upotrebu posebnih riječi koje prizivaju božansku zaštitu.

Uobičajeno je bilo da se uputi pozdrav: “Spasi Bog”, na šta bi se otpozdravljalo rečima: “Na spasenje Hristovo, daj Bože”. U nekim delovima Srbije i danas se može čuti stari zaziv: “Sveti Spase, spasi duše naše”. Ovi pozdravi nisu samo formalnost, već duboki izraz nade vjernika u duhovno spasenje i milost.

Narodni običaji i praznična trpeza

Pored vjerskog značaja, ovaj praznik je bogat narodnim verovanjima i običajima, često upoređivan sa Đurđevdanom po snazi tradicije. Mnogi domovi proslavljaju Spasovdan kao krsnu slavu, a on je i zavjetna slava brojnih gradova i sela.

Praznični ručak obavezno uključuje tradicionalna jela poput jagnjetine i cicvare, dok se jagode smatraju obaveznim voćem na trpezi.

Vjeruje se da je ovo dan kada su nebo i zemlja posebno povezani, pa se narod naročito usrdno moli za zdravlje ukućana, mir u domu i opšte blagostanje, verujući da će molitve upućene na ovaj “najsrećniji dan” biti uslišene, prenosi Kurir.