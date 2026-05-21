Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

Ljetni Sveti Nikola, iako kalendarski ne pripada ljetnem periodu, u narodu se tako naziva zbog lijepog i stabilnog vremena koje ga najčešće prati. Vjernici Srpske pravoslavne crkve ovaj praznik obilježavaju 22. maja, kao uspomenu na prenos moštiju Svetog Nikole, jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja.

Ovaj dan ima posebno mjesto u narodnoj tradiciji, jer se vezuje za vjerovanja, običaje i porodična okupljanja koja se i danas čuvaju u mnogim krajevima Srbije.

Praznik prenosa moštiju Svetog Nikole

Ljetni Sveti Nikola posvećen je događaju prenosa moštiju Svetog Nikole iz Mire u Bari. Ovaj događaj se u pravoslavnom kalendaru obilježava kao važan duhovni i istorijski trenutak, posebno među porodicama koje Svetog Nikolu slave kao krsnu slavu.

Za mnoge vjernike, ovaj dan predstavlja i duhovnu pripremu za zimski Nikoljdan, koji se obilježava 19. decembra.

Narodna vjerovanja i običaji

U narodnoj tradiciji, Ljetneg Svetog Nikolu prati niz običaja i zabrana. Smatra se da na ovaj dan ne treba obavljati kućne poslove, posebno pranje veša i čišćenje doma, jer se vjeruje da se time narušava mir i blagostanje u kući.

U nekim krajevima zadržao se i običaj darivanja djece, budući da se Sveti Nikola smatra njihovim zaštitnikom, kao i zaštitnikom putnika, moreplovaca i siromašnih.

Život i djelo Svetog Nikole

Sveti Nikola rođen je u Patari u Maloj Aziji, u bogatoj i pobožnoj porodici. Još od mladosti bio je poznat po dobročinstvu i vjeri, a kasnije je postao arhiepiskop grada Mira u Likiji.

Tokom života pomagao je siromašnima, otkupljivao zarobljenike i širio hrišćansku vjeru, zbog čega je stekao veliko poštovanje među vjernicima.

Prema predanju, učestvovao je i na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gdje je branio pravoslavnu vjeru.

Svetitelj koji simbolizuje dobrotu i zaštitu

Sveti Nikola se u pravoslavnoj tradiciji smatra zaštitnikom porodice, putnika, ribara i moreplovaca. Njegovo ime povezano je sa pojmom dobrote i pomoći drugima, a vjernici ga doživljavaju kao simbol pravde i zaštite.

Zbog toga se i ljetni Sveti Nikola doživljava ne samo kao crkveni praznik, već i kao dan posvećen miru, solidarnosti i porodičnim vrijednostima.

