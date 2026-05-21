Logo
Large banner

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

Autor:

ATV
21.05.2026 21:09

Komentari:

0
Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Ljetni Sveti Nikola, iako kalendarski ne pripada ljetnem periodu, u narodu se tako naziva zbog lijepog i stabilnog vremena koje ga najčešće prati. Vjernici Srpske pravoslavne crkve ovaj praznik obilježavaju 22. maja, kao uspomenu na prenos moštiju Svetog Nikole, jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja.

Ovaj dan ima posebno mjesto u narodnoj tradiciji, jer se vezuje za vjerovanja, običaje i porodična okupljanja koja se i danas čuvaju u mnogim krajevima Srbije.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nosimo odgovornost za Srpsku i narod koji u njoj živi

Praznik prenosa moštiju Svetog Nikole

Ljetni Sveti Nikola posvećen je događaju prenosa moštiju Svetog Nikole iz Mire u Bari. Ovaj događaj se u pravoslavnom kalendaru obilježava kao važan duhovni i istorijski trenutak, posebno među porodicama koje Svetog Nikolu slave kao krsnu slavu.

Za mnoge vjernike, ovaj dan predstavlja i duhovnu pripremu za zimski Nikoljdan, koji se obilježava 19. decembra.

Narodna vjerovanja i običaji

U narodnoj tradiciji, Ljetneg Svetog Nikolu prati niz običaja i zabrana. Smatra se da na ovaj dan ne treba obavljati kućne poslove, posebno pranje veša i čišćenje doma, jer se vjeruje da se time narušava mir i blagostanje u kući.

balkan pixabay ilustracija

Srbija

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

U nekim krajevima zadržao se i običaj darivanja djece, budući da se Sveti Nikola smatra njihovim zaštitnikom, kao i zaštitnikom putnika, moreplovaca i siromašnih.

Život i djelo Svetog Nikole

Sveti Nikola rođen je u Patari u Maloj Aziji, u bogatoj i pobožnoj porodici. Još od mladosti bio je poznat po dobročinstvu i vjeri, a kasnije je postao arhiepiskop grada Mira u Likiji.

Tokom života pomagao je siromašnima, otkupljivao zarobljenike i širio hrišćansku vjeru, zbog čega je stekao veliko poštovanje među vjernicima.

Prema predanju, učestvovao je i na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gdje je branio pravoslavnu vjeru.

фудбалска лопта

Fudbal

Brutalan udarac za reprezentaciju Hrvatske pred Mundijal

Svetitelj koji simbolizuje dobrotu i zaštitu

Sveti Nikola se u pravoslavnoj tradiciji smatra zaštitnikom porodice, putnika, ribara i moreplovaca. Njegovo ime povezano je sa pojmom dobrote i pomoći drugima, a vjernici ga doživljavaju kao simbol pravde i zaštite.

Zbog toga se i ljetni Sveti Nikola doživljava ne samo kao crkveni praznik, već i kao dan posvećen miru, solidarnosti i porodičnim vrijednostima.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljetni Sveti Nikola

pravoslavlje

običaji

Crkva

vjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

Republika Srpska

Cvijanović: Snažan SNSD uvijek je bio garancija stabilne i sigurne Srpske

40 min

0
Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

Svijet

Majka uhapšena nakon što je u šumi ostavila dvoje djece: Užas u Portugalu

47 min

0
Ово је традиционални поздрав на Спасовдан

Zanimljivosti

Ovo je tradicionalni pozdrav na Spasovdan

48 min

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Tenis

Poznato kada Novak Đoković kreće u pohod na Rolan Garos

51 min

0

Više iz rubrike

Извучени Лото 5 бројеви: Ово је комбинација

Društvo

Izvučeni Loto 5 brojevi: Ovo je kombinacija

1 h

0
Превозници протестују

Društvo

Viza "D" važan korak za prevoznike, olakšanje i za privredu

2 h

0
Несвакидашња срећа у Херцеговини: Тројица браће истог дана постали д‌једови

Društvo

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

3 h

0
Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника

Društvo

Brat nestalog Banjalučanina iznio sumnje: Molim se Bogu

4 h

0

  • Najnovije

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

21

02

Dodik: Nosimo odgovornost za Srpsku i narod koji u njoj živi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner