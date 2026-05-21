Pokazala srednji prst mužu i svekru pa papreno kažnjena

Opštinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću, proglasio je krivom 29-godišnjakinju zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici te joj izrekao novčanu kaznu u iznosu od 300 evra.

Prema pravomoćnoj presudi, incident se dogodio početkom januara ove godine u dvorištu porodične kuće u okolici Zaprešića. Sud je utvrdio da je optužena počinila psihičko nasilje u porodici na štetu svog supruga i svekra, osobe starije životne dobi.

U optužnom prijedlogu, koji je podnijela Policijska uprava zagrebačka, navodi se da je 29-godišnjakinja suprugu i svekru pokazala ispruženi srednji prst na stisnutoj šaci desne ruke te im se obratila pogrdnim riječima, što je kod oštećenih izazvalo povredu dostojanstva i osjećaj uznemirenosti.

Optužena je na glavnoj raspravi u aprilu, piše "Indeks", u cjelosti priznala djelo koje joj se stavlja na teret, izrazila žaljenje zbog počinjenog prekršaja te zamolila sud za ublažavanje kazne s obzirom na to da do sada nije prekršajno osuđivana.

Za ovaj oblik prekršaja Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje izuzetno stroge sankcije - novčanu kaznu u rasponu od 1.700 evra (3.324 KM) ili kaznu zatvora u trajanju od najmanje 70 dana. Međutim, sudija je prilikom odmjeravanja kazne cijenio njeno priznanje, žaljenje i činjenicu da unazad tri godine nije prekršajno kažnjavana kao olakotne okolnosti. Budući da otežavajućih okolnosti nije bilo, sud je primijenio odredbe Prekršajnog zakona o ublažavanju kazne i izrekao novčanu kaznu od 300 evra (587 KM).

Ako optužena uplati dvije trećine izrečene kazne (200 evra ili 391 KM) u roku od 90 dana od pravomoćnosti presude, smatraće se da je kazna plaćena u cjelosti. Zbog lošijeg imovinskog stanja, sud ju je oslobodio plaćanja troškova prekršajnog postupka.